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За Tax Free в России теперь отвечает Сбербанк

Сбербанк стал оператором системы возврата иностранным туристам НДС и создал платформу Sber Tax Free

Сбербанк стал оператором системы Tax Free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России, - сообщили нам в пресс-службе компании Сбер.

Основная задача платформы — организовать бесперебойное взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС. Эта задача решается с помощью создания необходимой бизнес-инфраструктуры: IT-платформы для подключения розничных магазинов, пунктов возврата наличных в аэропортах, логистики.

Как заявил Анатолий Попов, зам. председателя Правления Сбербанка, «Система Tax Free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Техническое решение Сбера выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала».

Напомним, что пилотный проект Tax Free стартовал на территории России в апреле 2018 года. Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

Сейчас сама система Tax Free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края).

/TOURNBUS.RU