Новости Зарина Догузова: В 2022 году программа кешбэка будет действовать только в низкий сезон Глава Ростуризма рассказала, когда начнется зимний этап программы кешбэка и будет ли продолжен в следующем году проект «детского кешбэка»

Ростуризм до конца года запустит новый этап продаж туров по России с кешбэком на зимний сезон, при этом туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах VI Восточный экономический форум, который начался сегодня во Владивостоке, - информирует ТАСС. Напомним, что нынешний этап программы кешбэка этап был продлен до 15 сентября. Туристы по этой программе смогут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. По словам г-жи Догузовой, по состоянию на 31 августа из 6,7 млрд рублей, выделенных а программу, осталось 400 млн рублей, которые планируется исчерпать до середины сентября. В речные и морские круизы, согласно текущему этапу продаж, можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Туристу на карту «Мир» возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей. При этом программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только на низкий сезон, исключая новогодние праздники и летний период, добавила г-жа Догузова. «Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется», - пояснила она. Программа детского туристического кешбэка при этом предполагалась в 2021 году как однократная. Решение о ее продлении пока не принято, сообщила также г-жа Догузова. "Если туристический кешбэк закладывался нами как ежегодная мера, то детский туристический кешбэк мы запускали как одногодичную меру поддержки. Мы бы очень хотели, рассчитываем, что он будет продолжен. Финансирование в нацпроект не заложено. Решения по продлению на следующий год пока нет", - сказала она. Программа детского туристического кешбэка в РФ проводилась с 25 мая по 31 августа 2021 года. В ее рамках россиянам возвращалось 50% стоимости путевки в лагерь (до 15 сентября), но не более 20 тыс. руб. /TOURBUS.RU

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