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02 сентября
Оман начал принимать россиян, привитых «Спутником»
Путешественникам необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, сделанной не позднее, чем за 14 дней до поездки
Султанат Оман с 1 сентября разрешил въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе вакциной "Спутник V", сообщает журнал Time Out Dubai.
"Оман с 1 сентября разрешил въезд в страну гражданам, у которых есть сертификат вакцинации от коронавируса. Список стран, откуда был ранее запрещен въезд в Оман, также отменен, поэтому туристы могут свободно посетить султанат", — пишет издание, которе цитиует сегодня «Интерфакс».
Как отмечает журнал, Оман смогут посетить обладатели виз, а также те, кто может получить их по прибытии. Путешественникам необходимо предъявить сертификат вакцинации, в котором указано получение двух доз препарата не позднее, чем за 14 дней до поездки. При этом страна признает российскую вакцину "Спутник V".
Также всем пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов.
Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.
"Если нет справки с ПЦР-тестом, то его нужно будет сдать по прибытии, а затем соблюдать карантин до появления результатов теста. Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней", — пишет Time Out Dubai.
Кроме того, туристам нужно перед поездкой зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, туда нужно загрузить сертификат вакцинации и результат ПЦР-теста.
Как поясняет издание, если у переболевшего коронавирусом тест по прибытии вдруг показывает положительный результат, то его освободят от самоизоляции при условии, что у него есть документы, подтверждающие перенесенное заболевание и пребывание на карантине до поездки в Оман.
В настоящее время между РФ и Оманом нет прямого регулярного авиасообщения, но добраться в султанат можно со стыковкой в Катаре (Доха), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Абу-Даби). При этом «Аэрофлот» еще в февраля получил допуск Росавиации на регулярные рейсы из Москвы в столицу Омана город Маскат. Для въезда в султанат российским туристам нужна виза.
Отметим, что в «допандемийном» 2019 году султанат посетили более 20 тыс. российских туристов, что было вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда же были открыты прекратившиеся с началом пандемии ежедневные прямые рейсы между Москвой и Маскатом авиакомпании Oman Air.
Как отмечал тогда в интервью нашему порталу г-н Салем Ади Аль Мамари, генеральный директор Дирекции по продвижению туризма Министерства туризма Султаната Оман, «Для нас Россия является одним из ключевых рынков продвижения, обладающих огромным потенциалом. Мы видим интерес к Оману как к туристическому направлению со стороны туристов из России и стран СНГ и расширяем географию представительств Министерства по туризму».
По информации Ассоциации туроператоров, туркомпании нововведение оценили положительно, однако говорить о его влиянии на турпоток считают преждевременным.
«Прямых рейсов нет, а тарифы на стыковочных рейсах высокие и это не позволяет направлению конкурировать с теми же ОАЭ. Хотя, стоит признать, что Оман – уникальная страна, в том числе и по природной красоте. Там такое невероятное побережье, таких нет в других арабских странах», – говорит Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel.
Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-тур», соглашается с коллегой. «Но пока нет прямого авиасообщения и уверенности в том, что правила въезда вновь не изменятся, о возобновлении туризма речи нет. Туры у нас посчитаны и выставлены на сайт, но желающих воспользоваться этими предложениями пока немного», – отмечает эксперт.
/TOURBUS.RU
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