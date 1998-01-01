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Новым главой российского офиса Atout France назначена Елена де Бошам

До назначения директором представительства Национального агентства по развитию туризма во Франции г-жа де Бошам работала топ-менеджером компаний "КМП Групп" и IHG Hotels & Resorts

Новым директором российского представительства Atout France, назначена Елена де Бошам, - сообщили нам в пресс-службе Национального агентства по развитию туризма во Франции.

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе, Елена окончила Московский государственный педагогический университет и французскую школу туризма EFT (Париж), а также является сертифицированным специалистом по маркетингу.

Елена де Бошам работает в туризме уже более 15 лет. Она занимала управляющие позиции в офисах российских туроператоров, где руководила разработкой туристических программ, организацией мероприятий, а также расширением сотрудничества с российскими и иностранными партнерами.

Последние несколько лет свою профессиональную деятельность Елена де Бошам сосредоточила на коммерческом продвижении отелей крупной международной сети. До назначения в Atout France Елена работала в качестве независимого консультанта, преимущественно в рамках туристических проектов в России, Украине и странах СНГ.

Как отметила, говоря о своем новом назначении Елена де Бошам, «Для меня большая честь стать частью Atout France, и я твердо верю, что вместе с коллективом Atout France работа представительства будет успешной, несмотря на непрерывно меняющуюся ситуацию в индустрии туризма».

Напомним, что Аtout France занимается привлечением во Францию иностранных туристов. У агентства - 32 офиса в различных странах мира, которые ведут работу по продвижению Франции как туристического направления и организуют различные маркетинговые мероприятия в этой сфере для туроператоров и туристов.

В России представительство агентства работает с 2002 года. В 2019 году, до пандемии коронавируса, Францию посетили около миллиона российских туристов.

Отметим также, что Елена Де Бошам известна профессионалам туризма в прошлом как руководитель французского отдела туроператора «КМП Групп» и представитель сети IHG Hotels & Resorts.

Напомним также, что г-жа Де Бошам сменила на посту главы французского турофиса Инессу Короткову, в течение более, чем десяти лет успешно возглавлявшую представительство Atout France. За эти годы было проведено множество мероприятий — роуд-шоу, мастер-классов, встреч с журналистами и фам-трипов, благодаря которым российский турпоток в «прекрасную Францию» вырос в несколько раз, а предлагаемые на российском рынке французские туристические программы стали значительно насыщеннее и разнообразнее.

Что же касается нынешнего сложного для развития туризма момента, то с с 24 июля по решению Оперштаба возобновлено авиасообщение на взаимной основе с Францией по 4 рейса в неделю по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца, а также по 2 – из Петербурга по тем же маршрутам.

Между тем, по-прежнему въезд во Францию из России возможен только по уважительным причинам, в число которых туризм пока что не входит.

/TOURBUS.RU

