Новости Турция: для полетов и поездок на автобусе или поезде внутри страны теперь понадобится справка об отсутствии коронавируса С 6 сентября справку с отрицательным результатом анализа будут требовать также на концертах и в кинотеатрах

Пассажиров наземного общественного транспорта и внутренних рейсов в Турции с 6 сентября будут проверять на наличие сертификата вакцинации от коронавируса, ПЦР- или экспресс-теста, без них поездка будет невозможна, сообщил сегодня генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экчи, которого цитирует «Интерфакс».

"С 6 сентября на внутренних рейсах Турции будет использоваться приложение для проверки наличия у пассажира сертификата вакцинации от коронавируса, ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Правило внедрено в соответствии с требованием МВД страны. Под него попадают все авиакомпании, выполняющие внутренние рейсы, а также автобусы и железнодорожный транспорт", — написал он в Twitter.

Как отмечают турецкие СМИ, 20 августа МВД Турции выпустило циркуляр "Обязанность проведения ПЦР-теста для некоторых видов деятельности", согласно которому с 6 сентября справку с отрицательным результатом анализа будут требовать также на концертах, в кино и театрах. Лица, у которых нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни, должны будут делать ПЦР-тест перед посещением заведения или поездкой по стране. Кроме того, в Турции по-прежнему действуют обязательные электронные анкеты для приезжающих. На основе заполненной информации и личных данных будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с туристом свяжутся, если у него или у людей, с которыми он общался во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19. В Стамбуле посетители кофеен, парков развлечений, тематических парков, бань, саун, массажных салонов и других мест скопления людей обязаны предъявлять HES-код. За предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.

Напомним, что Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы. Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг. Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим ковидом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение – дети до 6 лет.

Между тем, на минувшей неделе Минтуризма страны сообщило, что россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию в январе-июле, за это время страну посетили более 1,5 млн путешественников из России.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России вырос почти на 80%. /TOURBUS.RU





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