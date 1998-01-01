Росавиция и Ространснадзор начали проверку 35-ти российских авиакомпаний

Ведомства проверяют безопасность полетов перевозчиков, на долю которых приходится 99% всех рейсов в стране

Замминистра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации и Ространснадзору организовать проверки 35 ведущих авиакомпаний России, выполняющих коммерческие перевозки. Это следует из протокола с совещания по вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации в стран, сообщает сегодня газета «Известия».

Проверки обусловлены произошедшей в начале июля катастрофой самолета Ан-26 на Камчатке, в которой погибло 28 человек.

По словам источника «Известий», близкого к Минтрансу, за август Росавиация проверила уже около десяти авиакомпаний, а в сентябре планируется проверить свыше 15 коммерческих эксплуатантов. В число 35 ведущих перевозчиков страны, выполняющих коммерческие перевозки, по данным Росавиации, входят авиакомпании группы «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Smartavia, Red Wings, Azur Air, «Азимут», Pegas Fly, Nordstar, «Ямал», Royal Flight, «Аврора», «ИрАэро», «Якутия» и другие.

На долю этих 35 перевозчиков приходится 99,6% перевезенных пассажиров в январе-июле, следует из раскрываемой Росавиацией статистики работы гражданской авиации.

Основное содержание контрольных мероприятий Росавиации и Ространснадзора касается проверки соблюдения авиакомпаниями федеральных авиационных правил в области подготовки, переподготовки, работы летного экипажа — всё, что может повлиять на безопасность с точки зрения человеческого фактора, пояснил источник «Известий» в одной из авиакомпаний.

Нынешняя ситуация показывает неплохой уровень безопасности полетов в коммерческих авиакомпаниях страны, сказал директор по исследованиям и разработкам Infomost Алексей Синицкий. По его словам, различные проверки, которые проводятся в компаниях, безусловно, полезны.

Но, по мнению эксперта, хорошо было бы действовать в духе приложения 19 конвенции Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая сосредоточена именно на превентивных мерах по управлению безопасностью полетов, а не на реагировании на уже произошедшие отдельные катастрофы и инциденты.

Именно такая работа может действительно повышать уровень безопасности полетов, а не распоряжение о том, что необходимо усилить контроль и ужесточить ответственность, заметил эксперт.

/TOURBUS.RU