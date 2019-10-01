Новым министром туризма Греции стал глава Минздрава

Эксперты опасаются, что теперь правила въезда туристов в страну могут ужесточиться

Премьер Греции Кириакос Мицотакис осуществил ряд перестановок в составе кабинета министров страны, сообщает местная газета Рarapolitika.

"Василис Кикилиас, который до сегодняшнего дня возглавлял Минздрав Греции и занимался борьбой с пандемией коронавируса, сменит на посту министра туризма республики Хариса Теохариса", — пишет издание.

Как отмечает газета, г-н Кикилиас очень хорошо проявил себя на посту министра здравоохранения, но в ближайшие годы его опыт пригодится для возрождения туризма в стране и развития греческой экономики.

Между тем, г-н Теохарис, занимавший пост министра туризма Греции с 9 июля 2019 года не вошел в состав нового кабинета министров.

По информации СМИ, в прошлом новый министр туризма – профессиональный спортсмен-баскетболист, кроме того, он имеет ученую степень доктора медицины. В греческом правительстве – с 2014 года. С туризмом прежде связан не был.

По мнению экспертов АТОР, они не ожидали, что в середине четвертой волны пандемии Мицотакис не захочет вносить изменения в команду, которая управляет кризисом в области здравоохранения, однако эти прогнозы не оправдались.

По мнению наблюдателей, с приходом г-на Кикилиаса, который был инициатором последнего ужесточения санитарных мер, туризм ждут еще более строгие протоколы. Впрочем, пока официальных заявлений о том, куда будет двигаться греческая туриндустия, г-н Кикилиас еще не сделал.

Напомним, что с понедельника Греция обновила санитарно-эпидемиологические требования для граждан и гостей страны, которые будут по 6 сентября.

Так, согласно постановлению властей Греции, групповые экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в количестве не более 20 человек, на открытом воздухе – не более 40 человек. Туристы на групповых экскурсиях обязаны предоставить на входе сертификат вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста.

Концерты с живой музыкой и различные выступления могут посещать только вакцинированные туристы или те, у кого есть справка о перенесенном заболевании (за последние 180 дней). Рестораны, бары и кафе на территории отелей могут посещать постояльцы и без прививки от коронавируса, при этом необходимо соблюдать масочный режим, а за одним столом могут сидеть не более 10 человек.

Паромное и авиасообщение между материковой и островной Грецией возможно при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса (за 14 дней до поездки), справки о перенесенном заболевании или справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, или экспресс-теста на антиген.

За несоблюдение санитарных мер и масочного режима выписывается штраф в размере 300 евро.

/TOURBUS.RU