Мурманск готовит грандиозный туристический проект стоимостью 4,3 млрд рублей

На этой неделе в рамках заседания Правительственной комиссии по региональному развитию одобрена заявка Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта «Новый Мурманск», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Как заявил губернатор региона Андрей Чибис, благодаря кредиту на сумму 3,4 млрд рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр, в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов.

«Получение кредита на КДЦ «Новый Мурманск» для нас не только инструмент по созданию уникального городского пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей области. – подчеркнул Чибис. – Это принципиально новые возможности для Мурманска как столицы Арктики».

Стоит напомнить: о проекте впервые было заявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2021 года. По словам его инициаторов, на берегу Кольского залива, в 10 минутах от центра города, появятся гостиничный, офисный и жилой центры, а на территории культурно-делового центра откроют тематический парк, демонстрирующий особенности природы Мурманской области: по сути дела, он будет представлять собой пешеходный мост, соединяющий набережную с городом.

Одной из «изюминок» проекта станет и смотровая площадка-маяк на высоте 40 метров.

Как заявил Андрей Чибис, «по предварительным подсчетам, за счёт реализации «Нового Мурманска» ежегодный турпоток может быть увеличен в три раза, а реализация проекта позволит создать около 3 тыс. рабочих мест».



Проект уже начали реализовывать: в рамках ПМЭФ международный гостиничный оператор Accor и власти региона заключили соглашение о строительстве современной гостиницы в «Новом Мурманске». По словам руководителя сети Accor в России, Украине, Грузии и СНГ Алексиса Делароффа, «группа заинтересована в расширении своего присутствия в России, а Заполярье имеет большой туристический и деловой потенциал». «Уверен, что красота и кухня региона, его уникальные по красоте явления, такие как северное сияние, по мере открытия границ будут привлекать все больше путешественников», – сказал Алексис Деларофф.

В свою очередь, Андрей Чибис подчеркнул, что «если Accor придет на нашу территорию, мы будем рады, поскольку, откровенно говоря, в Мурманске сейчас не хватает мест для размещения высокого уровня».



Планируется, что проект «Новый Мурманск» будет реализован в два этапа. Первый продлится до 2024 года: в течение ближайшего времени запланирована реконструкция офисных зданий и конгресс-центра, строительство гостиницы, тематического парка и музея Арктики.

А на втором этапе (до 2027 года) возведут комплекс апартаментов, центр морской подготовки, вторую очередь конгресс-центра и парковки.

/TOURBUS.RU