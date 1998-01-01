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01 сентября
Мурманск готовит грандиозный туристический проект стоимостью 4,3 млрд рублей
В городе появится центр «Новый Мурманск», включающий музей Арктики, конгресс-холл, отель и тематический парк
На этой неделе в рамках заседания Правительственной комиссии по региональному развитию одобрена заявка Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта «Новый Мурманск», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
Как заявил губернатор региона Андрей Чибис, благодаря кредиту на сумму 3,4 млрд рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр, в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов.
«Получение кредита на КДЦ «Новый Мурманск» для нас не только инструмент по созданию уникального городского пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей области. – подчеркнул Чибис. – Это принципиально новые возможности для Мурманска как столицы Арктики».
Стоит напомнить: о проекте впервые было заявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2021 года. По словам его инициаторов, на берегу Кольского залива, в 10 минутах от центра города, появятся гостиничный, офисный и жилой центры, а на территории культурно-делового центра откроют тематический парк, демонстрирующий особенности природы Мурманской области: по сути дела, он будет представлять собой пешеходный мост, соединяющий набережную с городом.
Одной из «изюминок» проекта станет и смотровая площадка-маяк на высоте 40 метров.
Как заявил Андрей Чибис, «по предварительным подсчетам, за счёт реализации «Нового Мурманска» ежегодный турпоток может быть увеличен в три раза, а реализация проекта позволит создать около 3 тыс. рабочих мест».
В свою очередь, Андрей Чибис подчеркнул, что «если Accor придет на нашу территорию, мы будем рады, поскольку, откровенно говоря, в Мурманске сейчас не хватает мест для размещения высокого уровня».
А на втором этапе (до 2027 года) возведут комплекс апартаментов, центр морской подготовки, вторую очередь конгресс-центра и парковки.
/TOURBUS.RU
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