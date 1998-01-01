Новости

Российская туристка погибла по дороге на экскурсию в Каир

Грузовой автомобиль сбил супружескую пару во время остановки туристического автобуса на трассе Хургада-Каир

Российских туристов сбил грузовой автомобиль во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего вчера Хургады в Каир. Одна туристка скончалась на месте, сообщает во посольство РФ в Египте.

"31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отмечают дипломаты, серьезной угрозы здоровью мужчины нет. "В ближайшие часы он должен прибыть в гостиницу, куда уже возвращена несовершеннолетняя дочь пострадавших", — добавили в посольстве.

Посольство России в Каире и Генконсульство России в Хургаде оказывают необходимое содействие соотечественникам в данной трагической ситуации.

По данным СМИ, туристы были застрахованы в страховой компании «Страховой дом ВСК».

Как сообщает РИА «Новости», погибшие и постадавшие туристы отдыхали по линии туроператора «Библио-Глобус»

Напомним, что в начале июня на той же трассе также произошел трагический случай с нашими туристами - микроавтобус с российскими туристами тогда попал в ДТП на трассе в 100 км от столицы Египта Каира, одна гражданка РФ погибла. Как сообщил местный портал сообщает портал Мasrawy, «в результате столкновения микроавтобуса туристической компании с автомобилем на трассе Катамея-Сохна погибла россиянка, 11 человек получили ранения, из них семь россиян и четыре египтянина». Судя по опубликованным фото, микроавтобус принадлежал компании Coral Travel/ Sunmar.

Позднее российское консульство в Египте подтвердило гибель гражданки России А. Кузнецовой 1987 года рождения. По сведениями дипломатов, девушка вместе с мужем и сыном 2012 года рождения возвращалась в Хургаду с экскурсии в Каир. Мужчина и ребенок избежали серьезных травм.

В консульстве уточнили, что авария произошла около пункта оплаты проезда, в автобус с туристами на большой скорости врезалась легковая машина, в результате чего он перевернулся.

/TOURBUS.RU