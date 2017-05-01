Четвертый этап программы кешбэка продлили до середины сентября

Ранее туроператоры жаловались на недостаточную эффективность четвертого этапа программы продаж туров по России

Четвертый этап продаж туров по России с кешбэком, который должен был завершиться 31 августа, продлевается на две недели, до 15 сентября, сообщила вчера вечером журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон", — сказала она.

По словам г-жи Догузовой, у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. "Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", — сказала глава ведомства.

По прогнозам Ростуризма, судя по текущему спросу, продление окна продаж даст возможность отправиться в путешествия по России еще приблизительно 100 тыс. туристов. В результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

Между тем ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщала, что продажи туров по России в рамках четвертого этапа программы кешбэка проходят недостаточно активно.

«Из-за небольшой глубины продаж и опасений туристов по поводу введения ограничений в регионах спрос на осенний кешбэк не такой высокий по сравнению с весенне-летней акцией. В ходе прошлой, третьей волны акции доля проданных туров с кешбэком в общем объеме продаж на весну и июнь достигала 20% и иногда 25%. По осеннему кешбэку эта доля существенно ниже – в лучшем случае это 5-7% от проданных туров на октябрь – декабрь. В ряде компаний число проданных путевок в 10 и более раз меньше», — отмечала эксперт.

«Как правило, глубина продаж туров на осень (за исключением каникулярных и новогодних дат) ниже, чем для летних туров, и путешественники в основном не планируют отдых заранее», — пояснила Майя Ломидзе.

Кроме того, как отмечают в АТОР, просели продажи с кешбэком и на зимний период, поскольку в этом году в программу не включены даты новогодних каникул.

В результате у туроператоров на первый месяц акции, октябрь, приходится 60-80% всех забронированных по акции с кешбэком туров, на ноябрь – от 13 до 30% путевок, на декабрь – от 4 до 10%.

Большинство туроператоров сообщают, что, несмотря на значительное снижение числа бронирований Краснодарского края из-за антиковидных ограничений, регион находится на первом месте по количеству проданных туров с кешбэком на осень и зиму. На втором месте – Кавминводы, на третьем – Крым, далее следуют Калининградская область и Санкт-Петербург. У некоторых компаний в первую пятерку вошли Подмосковье и Карелия.

/TOURBUS.RU