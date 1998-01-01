Новости Приглашаем на Workshop Autenica Cuba 2021! Мероприятие для профессионалов туризма пройдет 10 сентября в петербургском отеле Ambassador

Приглашаем на WORKSHOP AUTENTICA CUBA 2021! 10 сентября (пятница) Санкт-Петербург Hotel Ambassador 4*, зал Ambassador Проспект Римского-Корсакова, д. 5-7 Программа мероприятия: 09.30 – 10.00 – регистрация посетителей 10.00 – 12.00 – презентации Министерства туризма Кубы, гостиниц и туроператоров 12.00 – 12.30 – B2B workshop для специалистов 12.30 – 13.30 - фуршет, лотерея для посетителей В программе мероприятия розыгрыш призов и сувениров. Участники workshop: Министерство туризма Кубы, гостиничные сети Barcelo Hotel Group, Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, туристические компании HAVANATUR RUSSIA, ICS Travel Group, KARAMBA TOURS, Main Target Group и др. Регистрация посетителей: на сайте http://www.cuba-workshop.ru/reg/ на сайте www.tourbus.ru баннер Roadshow Autentica Cuba 2021 по e-mail: L.Tarasyuk@tourbus.ru Организатор: Министерство туризма Кубы При поддержке Медиахолдинга «Турбизнес» Дополнительная информация: Медиахолдинг «Турбизнес», Лариса Тарасюк +7 (495) 723-72-72, L.tarasyuk@tourbus.ru

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка