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02 сентября
Приглашаем на Workshop Autenica Cuba 2021!

Мероприятие для профессионалов туризма пройдет 10 сентября в петербургском отеле Ambassador


 

Приглашаем на WORKSHOP AUTENTICA CUBA 2021!

10 сентября (пятница)

Санкт-Петербург

Hotel Ambassador 4*, зал Ambassador

Проспект Римского-Корсакова, д. 5-7

 

Программа мероприятия:

09.30 – 10.00 – регистрация посетителей

10.00 – 12.00 – презентации Министерства туризма Кубы, гостиниц и туроператоров

12.00 – 12.30 – B2B workshop для специалистов

12.30 – 13.30 - фуршет, лотерея для посетителей

В программе мероприятия розыгрыш призов и сувениров.

 

Участники workshop:

Министерство туризма Кубы, гостиничные сети Barcelo Hotel Group, Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, туристические компании HAVANATUR RUSSIA, ICS Travel Group, KARAMBA TOURS, Main Target Group и др.

 

Регистрация посетителей:

на сайте http://www.cuba-workshop.ru/reg/

на сайте www.tourbus.ru баннер Roadshow Autentica Cuba 2021

по e-mail: L.Tarasyuk@tourbus.ru

 

Организатор: Министерство туризма Кубы

При поддержке Медиахолдинга «Турбизнес»

 

Дополнительная информация:

Медиахолдинг «Турбизнес», Лариса Тарасюк

+7 (495) 723-72-72, L.tarasyuk@tourbus.ru

 


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