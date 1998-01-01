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02 сентября
Приглашаем на Workshop Autenica Cuba 2021!
Мероприятие для профессионалов туризма пройдет 10 сентября в петербургском отеле Ambassador
Приглашаем на WORKSHOP AUTENTICA CUBA 2021!
10 сентября (пятница)
Санкт-Петербург
Hotel Ambassador 4*, зал Ambassador
Проспект Римского-Корсакова, д. 5-7
Программа мероприятия:
09.30 – 10.00 – регистрация посетителей
10.00 – 12.00 – презентации Министерства туризма Кубы, гостиниц и туроператоров
12.00 – 12.30 – B2B workshop для специалистов
12.30 – 13.30 - фуршет, лотерея для посетителей
В программе мероприятия розыгрыш призов и сувениров.
Участники workshop:
Министерство туризма Кубы, гостиничные сети Barcelo Hotel Group, Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, туристические компании HAVANATUR RUSSIA, ICS Travel Group, KARAMBA TOURS, Main Target Group и др.
Регистрация посетителей:
на сайте http://www.cuba-workshop.ru/reg/
на сайте www.tourbus.ru баннер Roadshow Autentica Cuba 2021
по e-mail: L.Tarasyuk@tourbus.ru
Организатор: Министерство туризма Кубы
При поддержке Медиахолдинга «Турбизнес»
Дополнительная информация:
Медиахолдинг «Турбизнес», Лариса Тарасюк
+7 (495) 723-72-72, L.tarasyuk@tourbus.ru
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