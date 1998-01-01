Новости На Камчатке создана новая туристическая авиакомпания Авиакомпания «Камчатка» будет доставлять туристов к главным достопримечательностям региона на легких одномоторных самолетах Cessna Grand Caravan EX

Как сообщили нам сегодня в краевой пресс-службе, Росавиация выдала сертификат эксплуатанта новой авиакомпании «Камчатка», которая будет специализироваться на доставке туристов к популярным природным объектам региона. Учредители "Камчатки" — ее менеджмент и структуры Сергея Бачина, гендиректора компании "Васта Дискавери", который известен как создатель горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье". "Текущая ситуация в регионе не позволяет говорить о доступности авиаперевозок для местных жителей и гостей края. При этом Дальневосточный регион и Камчатка, в частности, обладают огромным туристическим потенциалом, который планируется реализовать в том числе за счет повышения транспортной доступности. Именно по этой причине нас заинтересовала тема развития малой авиации как самого эффективного и доступного способа перемещения внутри полуострова", — заявил г-н Бачин. В компании рассказали, что ее парк будет состоять из воздушных судов Cessna Grand Caravan EX (на фото). Сейчас авиакомпания имеет один самолет этого типа. В 2022 году к нему добавятся еще три. В течение трех-четырех лет предполагается увеличить парк до 12 таких самолетов. "Cessna Grand Caravan известен своей высокой надежностью и эффективностью. Это легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест. На сегодня выпущено около 3 тысяч машин такого типа в различных модификациях. Самолеты Cessna Grand Caravan эксплуатируются на всех континентах от Аляски и стран Северной Европы до Южной Африки и Австралии", — подчеркнули в пресс-службе. Председатель совета директоров "Авиакомпании Камчатка" Сергей Колтович напомнил, что сегмент легких одномоторных самолетов вместимостью до 12 кресел типа АН-2 был развит в СССР не только на Камчатке, но и во многих других регионах страны, но за последние годы в России практически перестал существовать сегмент перевозок на легких одномоторных самолетах. Гендиректор новой компании Александр Стеблин, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня на Камчатке в основном используются вертолеты, но это в целом очень дорогой способ передвижения. "Мы намерены обеспечить значительно более доступную цену на полеты внутри региона. Одновременно смотрим на развитие туристических направлений на полуострове. Из Петропавловска-Камчатского люди смогут летать в такие пункты, как Озерная, Усть-Камчатск, Тигиль и другие. Мы планируем разрабатывать обзорные туристические маршруты для осмотра с воздуха вулканов, заповедников и других природных красот края", — сказал г-н Стеблин. По информации СМИ, в 2019 году, до пандемии, регион посетили 240 тыс. туристов. В 2020 году турпоток сократился в четыре раза из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но сразу после отмены ограничений начал быстро расти. /TOURBUS.RU

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