Россия и Эстония расширяют автобусную перевозку

Эстония принимает россиян, вакцинированным «Спутником», однако выехать в соседнюю страну пока что могут далек не все

К двум уже существующим ежедневным рейсам из Петербурга в Таллин международный автобусный перевозчик Lux Express добавляет ночной, который будет осуществляться с частотой три раза в неделю. Что и приведет к увеличению общего количества отправлений автобусов между Петербургом и Таллином до 34 раз в неделю.

Компания возобновила работу на линии 9 июня 2021 года после 449-дневного перерыва, вызванного ограничениями на зарубежные поездки. «С момента возобновления работы на маршруте Петербург-Таллин автобусы Lux Express совершили около 300 отправлений. – констатирует генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. - На рейсы, в среднем, продается около 70% билетов, однако при этом почти на каждом пятом отправлении пассажиры выкупают все места». По его словам, именно высокая загрузка утренних и дневных рейсов позволила вновь запустить ночные отправления, которые удобны для стыковок и экономят время.

До пандемии (а формально автобусные перевозки между Петербургом и странами Балтии были остановлены 15 марта прошлого года) поездки в Эстонию, Латвию и Финляндию были в городе на Неве чрезвычайно востребованы: по итогам 2019-го такой возможностью воспользовалось 560 тыс. пассажиров.

Сейчас из России Lux Express выполняет перевозки лишь по двум автобусным маршрутам из Петербурга в Таллин (с остановками в Нарве, Силламяэ и Йыхви) и в Минск. Однако на маршруте в Таллин работают и другие перевозчики (в частности, Ecolines).

Стоит учесть важные нюансы. С 21 июня в Эстонию могут въехать привитые от коронавируса гости из любой страны, в том числе из России. Подойдет и «Спутник V», но со времени получения второй дозы прививки должно пройти три недели (сертификат о вакцинации должен быть на русском или английском языках).

Однако фактически въехать в страну в качестве туриста россиянин может только прибыв по воздуху через третью страну – прямой авиаперевозки нет. В частности, это можно сделать с помощью стыковок в аэропортах Риги или Хельсинки.

Что касается возможности въехать в Эстонию в качестве туриста по земле (т. е. на автобусе, к примеру), сделать это сейчас нельзя из-за требований, существующих в России. При этом список тех, кто все же может пересекать границу РФ с Эстонией, довольно обширен: в него входят не только выезжающие с целью работы или учебы, но и родственники жителей страны (причем не обязательно близкие), владельцы недвижимости и пр.

С учетом этого многие жители Петербурга, в свое время обзавевшиеся дачами в Усть-Нарве, к примеру, сейчас вполне легально могут выезжать в Эстонию. Не стоит забывать, что перед въездом в Эстонию нужно заполнить онлайн-анкету и иметь шенгенскую визу. Причем визовый центр Эстонии открыт и исправно их выдаёт тем, у кого для получения есть основания.

«Как и в случае с Финляндией, о массовом туризме в Эстонию пока речи не идет, - констатирует глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Вместе с тем количество выезжающих в страну постоянно растет, поскольку к вакцинированным россиянам страна относится вполне лояльно.

Однако очевидно, что организованный туризм на направлении появится не скоро, поскольку это зависит не только от Таллина, но и от Брюсселя».

/TOURBUS.RU

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