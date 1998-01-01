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31 августа
Гендиректор «Свисс Тур» получила четыре года условно
Директор и собственник петербургской турфирмы Анна Ярилова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере
Длившаяся несколько последних лет история, основным фигурантом в которой выступала бывший генеральный директор и собственник турфирмы «Свисс Тур» Анна Ярилова, на днях завершилась приговором Московского районного суда Петербурга. В соответствии с ним мошенница получила 4 года условно с испытательным сроком такой же продолжительности, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве
Анна Ярилова признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). По его оценке, в декабре 2018 года Ярилова, заранее зная, что не исполнит взятые на себя обязательства, под предлогом бронирования и покупки авиабилетов в Сочи для детской футбольной команды, получила от представителя родительского комитета денежные средства в размере более 313 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Помимо этого, в период с февраля по июнь 2019 года она похитила более 650 тыс. рублей, которые три семьи заплатили за путёвки в отели по системе «все включено» на острова Родос и Крит. И хотя подсудимая частично возместила ущерб на сумму свыше 519 тыс. рублей, наказания ей избежать не удалось.
В реальности в суде была рассмотрена только часть из тех «художеств», которыми в городе на Неве и за его пределами известна Анна Ярилова. Действительно, до октября 2017 года она являлась генеральным директором и собственником турфирмы «Свисс Тур» и достаточно долгое время успешно работала в сфере туризма: никаких претензий к ней и к возглавляемой ею компании ни со стороны партнеров, ни со стороны туристов не было. Однако затем произошла разительная перемена: отрицательных отзывов по поводу работы «Свис Тур», датированных еще осенью 2017 года, полным полно.
«Осенью 2017 года сделали бронирование через компанию «Свисс Тур», но по причине неоплаты бронь сняли - мы остались без отдыха и денег. – пишет одна из пострадавших. - Когда речь зашла о возврате очень крупной суммы, начался цирк: нас отправляли по адресам, где давно такой фирмы нет, а как только дело зашло о возврате денег, телефоны, по которым мы общались с Анной Яриловой, переставали обслуживаться. Итог: она присвоила наши деньги и возвращать их не планируют».
«Наше агентство тоже попало в аналогичную ситуацию - слышим одни только обещания. – пишет другая. - К сожалению, таких как мы, обманутых клиентов и агентств, уже очень много».
И действительно: в период с конца 2017 года вплоть до 2019-го Анна Ярилова раз за разом продолжала «обувать» партнеров и туристов – в реальности речь может идти об ущербе многократно большем, чем указано в материалах дела, рассмотренного в Московском районном суде Петербурга. Однако стоит учесть, что в нем рассматриваются только несколько эпизодов бурной деятельности мошенницы: другие остались вне поля зрения.
«Увы, но это решение еще раз демонстрирует достаточно лояльное отношение к правонарушениям в сфере туризма, - констатирует юрист Сергей Семенов. – За редким исключением «туристические» мошенники получают условные сроки наказания, которые фактически никоим образом их не останавливают. И поэтому случаи рецидива, когда противоправная деятельность ими продолжается, не редкость».
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