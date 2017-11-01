Новости Власти Албании ужесточили правила въезда С 6 сентября нашим туристам для посещения Албании понадобится сертификат о вакцинации, тест на COVID-19 или справка о перенесенной болезни

Власти Албании ужесточили правила въезда в страну для иностранных граждан, сообщает посольство России в республике. "В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Албании по решению правительства страны с 6 сентября вводятся новые требования для иностранных граждан, въезжающих на территорию Албании", — говорится в сообщении дипмиссии. Отмечается, что при прохождении пограничного пункта иностранные граждане должны предъявить один из следующих документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до даты въезда), справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Либо экспресс-тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда или справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. "Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом. Новые правила не распространяются на детей в возрасте до 6 лет", — поясняет посольство. В настоящее время гражданам РФ для въезда в Албанию не нужен ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Кроме того, правительство Албании до конца 2021 года отменило визы для российских туристов. Безвизовый период длится 90 дней с момента въезда на территорию страны на срок до полугода. Напомним, что с 10 июня оперштаб разрешил запустить чартерное авиасообщение с Албанией. Рейс Москва – Тирана выполняют "Уральские авиалинии" из аэропорта Домодедово раз в неделю. По информации местных СМИ, ужесточаются и антиковидные меры внутри страны. С 1 сентября продлевается действие комендантского часа: будет начинаться в 23:00 (ранее - в 24:00), и заканчиваться в 06:00. В аэропорт Тираны теперь можно будет заходить лишь пассажирам с билетами, без провожающих. Пассажиры должны будут, как и прежде, соблюдать масочный режим. Остается в силе и требование о ношении масок в закрытых помещениях, в торговых центрах, супермаркетах, магазинах, в общественном транспорте. За нарушение установленных норм предусмотрен штраф в 30-40 евро. Туроператоры — эксперты АТОР считают, что ограничения не окажут резко негативного влияния на спрос. Тех, кто хотел посетить именно Албанию, требование ПЦР-теста вряд ли остановит. Туристы уже привыкли к необходимости сдачи ПЦР-теста для поездки в зарубежные страны, поэтому введение этого требования Албанией не станет причиной отказа туристов от отдыха тут, говорят эксперты. Не будет ужесточение правил въезда и проблемой и для тех, кто использовал Албанию как транзитный пункт для дальнейшей поездки в Черногорию: дело в том, что эта страна с 24 августа требует такие же справки, как и Албания с 6 сентября. Таким туристам просто придется делать тест ближе к дате вылета – чтобы один тест был действителен на двух границах, - отмечают в АТОР. /TOURBUS.RU



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