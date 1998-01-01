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30 августа
В этом году в Сочи ждут 6,5 млн гостей
С начала года на курорте отдохнуло уже около пяти млн туристов
Более пяти млн россиян отдохнули в Сочи с начала года, сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский. "В Сочи с начала года отдохнули уже более пяти миллионов гостей. Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года", — написал он сегодня в Telegram.
Как отметил г-н Копайгородский, почти 70% туристов приезжают с прививкой от коронавируса, остальным мэр предлагает вакцинироваться в Сочи. "У нас более 30 пунктов вакцинации, четыре из них работают на базе гостиничных комплексов", — добавил он.
Мэр города сообщил, что по прогнозу Сочи в этом году примет около 6,5 млн гостей.
«Мы готовы к росту туристического потока. Оперативный штаб по подготовке и проведению зимнего сезона уже приступил к работе», – пояснил глава администрации.
Пока среди первоочередных задач – разделение потоков туристов на горнолыжных трассах для избежания возникновения очередей у подъемников. Это не только создает неудобства отдыхающим, но и нарушает требования Роспотребнадзора, направленные на снижение числа заболеваний коронавирусом среди гостей города.
В числе прочих поручений мэра - усовершенствование системы единых ски-пассов и транспортной логистики для горных комплексов.
Напомним, что с 1 августа на курортах Краснодарского края гости при заселении обязаны представить сертификат о вакцинации (справку о прохождении первого этапа вакцинации) или документ о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг (если со дня выздоровления прошло не более полугода).
При заселении разрешается предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения. При этом гость обязан подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех последующих дней.
Если турист не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей.
В случае противопоказаний к вакцинации от туристов требуется предоставить справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста.
/TOURBUS.RU
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