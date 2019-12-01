Бельгия меняет визового оператора в России

Как стало известно нашему порталу, посольство и консульства королевства Бельгия в России прекращают сотрудничество с визовым оператором TLScontact.

"С 15 сентября визовые заявления на Бельгию не будут приниматься в визовых центрах TLScontact. С этого дня все заявления будут принимать VFS. Заявления, поданные до 14 сентября, будут обработаны TLScontact, как и прежде", — говорится в сообщении визового оператора.



Как отметили в TLScontact, заявления, поданные по почте и полученные до 10 сентября, будут обработаны, как и раньше. Любые почтовые заявления, полученные после 10 сентября, приниматься не будут. Все заявления, поданные через TLScontact, будут полностью обработаны до момента возврата паспорта.

Ранее оператор TLScontact оформлял шенгенскиие визы для россиян, планирующих поездку в Бельгию, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.





Напомним, что Россия возобновила регулярное авсообшение с Бельгией с 28 июня. Однако, в настоящее время въезд из РФ в Бельгию с туристическими целями невозможен, а турвизы не оформляются. Въезд в страну разрешен лишь лицам с ВНЖ, транзитным пассажирам, командированным и по семейным обстоятельствам.

Отметим, что по состоянию на конец пришлой недели в больницах Бельгии находилось 643 больных коронавирусом, в том числе 173 пациента проходили лечение в интенсивной терапии, а 92 находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сейчас в среднем от коронавируса умирает не более пяти человек в день, а общее число смертей с начала пандемии в Бельгии достигло 25,4 тыс..





Между тем, ежедневно проводится около 46 тыс. тестов, при этом процент положительных результатов составляет 4-5%. Около 75% граждан страны получили одну или две порции вакцины против коронавируса.

/TOURBUS.RU