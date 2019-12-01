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30 августа
Бельгия меняет визового оператора в России
С середины сентября вместо компании TLScontact оформлением бельгийских виз будет заниматься визовый оператор VFS
Как стало известно нашему порталу, посольство и консульства королевства Бельгия в России прекращают сотрудничество с визовым оператором TLScontact.
"С 15 сентября визовые заявления на Бельгию не будут приниматься в визовых центрах TLScontact. С этого дня все заявления будут принимать VFS. Заявления, поданные до 14 сентября, будут обработаны TLScontact, как и прежде", — говорится в сообщении визового оператора.
Напомним, что Россия возобновила регулярное авсообшение с Бельгией с 28 июня. Однако, в настоящее время въезд из РФ в Бельгию с туристическими целями невозможен, а турвизы не оформляются. Въезд в страну разрешен лишь лицам с ВНЖ, транзитным пассажирам, командированным и по семейным обстоятельствам.
Отметим, что по состоянию на конец пришлой недели в больницах Бельгии находилось 643 больных коронавирусом, в том числе 173 пациента проходили лечение в интенсивной терапии, а 92 находились на аппарате искусственной вентиляции легких.
Между тем, ежедневно проводится около 46 тыс. тестов, при этом процент положительных результатов составляет 4-5%. Около 75% граждан страны получили одну или две порции вакцины против коронавируса.
/TOURBUS.RU
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