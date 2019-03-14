Греция опубликовала новый список антикоронавирусных правил для туристов

Правила касаются организации экскурсий, посещения ресторанов и ночных клубов, а также трансферов на острова

Греция обновила санитарно-эпидемиологические требования для граждан и гостей страны, которые будут действовать с 30 августа по 6 сентября, сообщает сегодня «Правительственный вестник», который цитирует «Интерфакс».

Так, согласно постановлению властей Греции, групповые экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в количестве не более 20 человек, на открытом воздухе – не более 40 человек.

"Туристы на групповых экскурсиях обязаны предоставить на входе сертификат вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанные не ранее чем за 72 или 48 часов соответственно, до начала экскурсии. Требование распространяется на лиц от 12 лет", — говорится в документе.

Концерты с живой музыкой и различные выступления могут посещать только вакцинированные туристы или те, у кого есть справка о перенесенном заболевании (за последние 180 дней). При этом обязательно занимать только сидячие места. То же самое требование касается посещения кинотеатров, закрытых развлекательных центров, ночных клубов, баров, ресторанов и кафе. Подростки 12-17 лет могут пройти экспресс-тест на антиген. Запрещены любые платные вечеринки в частных помещениях с участием более 20 человек.

"Рестораны, бары и кафе на территории отелей могут посещать постояльцы и без прививки от коронавируса, при этом необходимо соблюдать масочный режим, а за одним столом могут сидеть не более 10 человек. То же самое касается заведений общественного питания в аэропортах. Кафе и рестораны, расположенные на открытом воздухе, открыты для всех посетителей", — отмечается в документе.

Паромное и авиасообщение между материковой и островной Грецией возможно при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса (за 14 дней до поездки), справки о перенесенном заболевании или справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, или экспресс-теста на антиген.

За несоблюдение санитарных мер и масочного режима выписывается штраф в размере 300 евро.

Напомним, что два месяца назад власти Греции ужесточили правила въезда в страну, обязав всех прибывающих туристов, в том числе и вакцинированных, предоставлять ПЦР-тест на коронавирус при въезде, а также проходить дополнительное экспресс-тестирование в аэропорту.

Между тем, как сообщали на прошлой неделе российские туристы в соцсетях, путешественников с сертификатами вакцинации все реже отправляют на сдачу экспресс-теста в греческих аэропортах.

Однако Министерство туризма страны сообщило, что официально введенныые в конце июня правила въезда остаются в силе в полном объеме.

/TOURBUS.RU