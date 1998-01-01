Туристы назвали самые гостеприимные регионы России и рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе

В завершении летнего сезона сервис SuperJob выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических направлений России, и что больше всего раздражает местных жителей в туристах. В опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского края, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма в течение последних трех лет, а также местные жители из этих регионов.

Размер выборки: 2400 респондентов — по 300 опрошенных, посещавших каждый регион.

Среди особо раздражающих туристов факторов почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай: редкий его посетитель жаловался на отсутствие инфраструктуры, дороговизна услуг — главное нарекание, на втором месте — жалобы на мусор, на третьем — низкое качество дорог.

В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку наиболее раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей (в основном называлось высокомерие и недовольство количеством приезжих). В Краснодарском крае и на Ставрополье, напротив, — туристы обличали невоспитанность и хамство других туристов.

На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги. В Калининградской области — переменчивая погода.



Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, — Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка: более 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не назвали никаких нареканий.



Самих местных жителей в туристах, посещающих их регион, раздражает заметно меньшее количество вещей. Топ-3 во всех регионах един: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор.

Нарекания к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана и Крыма: первые призывали одеваться достойно, вторые же просто просили одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.

Самые благожелательные к туристам места — Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца»: отдыхающие совершенно не раздражают большинство местных жителей.

Вопрос: Какие три фактора больше всего раздражают вас на курортах и в туристических местах России?