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30 августа
Туристы назвали самые гостеприимные регионы России и рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе
Cервис SuperJob провел опрос 2,4 тысяч туристов, посетивших уходящим летом восемь главных туристических регионов страны
В завершении летнего сезона сервис SuperJob выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических направлений России, и что больше всего раздражает местных жителей в туристах. В опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского края, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма в течение последних трех лет, а также местные жители из этих регионов.
Размер выборки: 2400 респондентов — по 300 опрошенных, посещавших каждый регион.
Среди особо раздражающих туристов факторов почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай: редкий его посетитель жаловался на отсутствие инфраструктуры, дороговизна услуг — главное нарекание, на втором месте — жалобы на мусор, на третьем — низкое качество дорог.
В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку наиболее раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей (в основном называлось высокомерие и недовольство количеством приезжих). В Краснодарском крае и на Ставрополье, напротив, — туристы обличали невоспитанность и хамство других туристов.
На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги. В Калининградской области — переменчивая погода.
Нарекания к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана и Крыма: первые призывали одеваться достойно, вторые же просто просили одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.
Вопрос: Какие три фактора больше всего раздражают вас на курортах и в туристических местах России?
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