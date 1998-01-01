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30 августа
Туристы назвали самые гостеприимные регионы России и рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе

Cервис  SuperJob провел опрос 2,4 тысяч туристов, посетивших уходящим летом восемь главных туристических регионов страны


 

В завершении летнего сезона сервис  SuperJob выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических направлений России, и что больше всего раздражает местных жителей в туристах. В опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского края, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма в течение последних трех лет, а также местные жители из этих регионов.

Размер выборки: 2400 респондентов — по 300 опрошенных, посещавших каждый регион.

 

Среди особо раздражающих туристов факторов почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай: редкий его посетитель жаловался на отсутствие инфраструктуры, дороговизна услуг — главное нарекание, на втором месте — жалобы на мусор, на третьем — низкое качество дорог.

В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку наиболее раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей (в основном называлось высокомерие и недовольство количеством приезжих). В Краснодарском крае и на Ставрополье, напротив, — туристы обличали невоспитанность и хамство других туристов.

На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги. В Калининградской области — переменчивая погода.

Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, — Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка: более 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не назвали никаких нареканий.

Самих местных жителей в туристах, посещающих их регион, раздражает заметно меньшее количество вещей. Топ-3 во всех регионах един: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор.

Нарекания к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана и Крыма: первые призывали одеваться достойно, вторые же просто просили одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.
Самые благожелательные к туристам места — Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца»: отдыхающие совершенно не раздражают большинство местных жителей.

 
Вопрос: Какие три фактора больше всего раздражают вас на курортах и в туристических местах России?

Вариант ответа Туристическое направление
Крым Дагестан Ставропольский край Краснодарский край «Золотое кольцо» Алтай Калининград Камчатка
Отсутствие инфраструктуры, удобств, сервиса для туристов (кафе, душевые, туалеты, безналичная оплата) 33% 13% 24% 26% 22% 6% 18% 19%
Завышенные цены на услуги, местную продукцию/несоответствие цены и качества 30% 4% 17% 36% 14% 21% 16% 23%
Отношение местных жителей 15% 6% 13% 17% 6% 5% 4% 13%
Небрежное отношение к природе, мусор, грязь 14% 10% 11% 24% 7% 12% 9% 8%
Большое количество туристов/невоспитанные туристы 14% 1% 16% 25% 7% 8% 6% 6%
Плохие дороги 4% 4% 5% 1% 19% 9% 0% 2%
Отсутствие/ плохое качество мобильной связи 4% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0%
Проблемы с общественным транспортом 3% 0% 2% 1% 3% 1% 5% 2%
Климат, насекомые 2% 0% 0% 1% 0% 3% 10% 2%
Труднодоступность туристических мест 1% 2% 1% 0% 3% 5% 3% 0%
Мало достопримечательностей, туров, экскурсий, развлечений 1% 0% 1% 0% 5% 1% 2% 4%
Ничего не раздражает 18% 43% 42% 16% 32% 39% 46% 42%
Другое 10% 11% 6% 14% 11% 9% 6% 21%
Затрудняюсь ответить 4% 10% 6% 4% 15% 12%

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