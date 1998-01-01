Роспотребнадзор запретил купание в районе Анапы

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило несоответствие воды акватории Черного моря в рекреационных зонах Анапы и Новороссийска гигиеническим нормативам, в связи с чем веден временный запрет на купание, сообщает пресс-служба ведомства.

"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска", — говорится в сообщении. В органы исполнительной власти Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций.

Лабораторный мониторинг качества морской воды проводится в ежедневном режиме. Всего было проведено около 4 тыс. лабораторных исследований морской воды Черного моря на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

Как сообщалось ранее, мощный циклон с дождями и сильным ветром в августе затронул в Краснодарском крае 33 населенных пункта шести муниципальных образований. В результате непогоды пострадали виноградники в Темрюкском и Крымском районах, Анапе и Новороссийске.

Эксперты Ассоциации туроператоров одтверждают, что в отелях туристов уведомляют о невозможности купания. «Запрет есть, но пока он не сильно беспокоит клиентов: у нас 90% туристов проживают в отелях, где есть бассейны», – сообщили в «Русском Экспрессе».

Однако отнюдь не все отдыхающие запрет соблюдают, добавляют в «Русском Экспрессе». Этот факт подтверждают и в других туроператорских компаниях.

«Да, пляжи Анапы закрыты. На пляжах стоят щиты, оповещающие о запрете купания и заграждения. Однако туристы просто перелезают через них и купаются. Никаких мер к ним никто не применяет. В отелях рассказывают, что после такого купания многие туристы в последние дни болеют кишечными расстройствами. Говорят, что стало сильно меньше людей записываться и на экскурсии.

По словам местных работников туротрасли, после шторма и ливней значительную часть содержимого канализационных стоков смыло в море, и именно этим обстоятельством и вызван запрет», – рассказали в «Интуристе».

По мнению участников рынка, впрочем, запрет не продлится долго, и существенно не скажется на спросе.

«Ежегодно при увеличении спроса на отдых, в высокий сезон, туристы на всем российском Юге регулярно болеют кишечными инфекциями. Это длится много лет. Но никогда это и никого не удерживало от покупки туров на пляжные курорты Краснодарского края», – отмечают эксперты туроператора «Мультитур».

/TOURBUS.RU