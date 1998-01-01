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Генконсульство РФ в Таиланде: "Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну туристам, полностью привитым "Спутником V"

Туристические власти Таиланда надеются принять в этом году до полумиллиона россиян

"Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуй плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", — говорится в сообщении Генконсульства РФ в Таиланде.

Как отметили в дипмиссии, для въезда на территорию страны в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

В начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием "Песочница Пхукета", согласно которой иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия.

Правительство королевства 16 августа одобрило расширение списка провинций, куда могут въезжать иностранцы с прививкой. Теперь после проведения семи дней на Пхукете, они могут поехать на острова Самуй, Пханган, Ко Тао в провинции Сураттхани, а также на курорты провинции Краби.

По оценке Управления по туризму Таиланда (TAT), благодаря признанию «Спутник V» Таиланд может принять в 2021 году до 500 тыс. российских туристов, что позволит увеличить прогноз по общему количеству иностранных посетителей до 1 миллиона.

Как напомнил представитель туроператора TEZ Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, Таиланд до сих пор не входит в перечень разрешенных оперштабом РФ направлений для посещения российскими туристами.

Как пояснил он "Интерфаксу", после включения направления в список открытых для россиян и снятия действующих ограничений, например, прохождение по прибытии в Таиланд трех ПЦР-тестов, общая стоимость которых более 18 тыс. рублей, а также упрощение схемы получения сертификата на въезд, организованный турпоток может значительно вырасти.

"На направлении аккумулируется отложенный спрос, а с учетом ограниченного количества стран, доступных путешественникам в предстоящем зимнем сезоне, возвращение такого популярного направления, безусловно, скажется положительным образом", — заключил Снетков.

«Таиланд был очень востребованным направлением до закрытия для туристов со всей России. Чартерные рейсы летали круглосуточно. Изменения и послабления в ограничительных мерах на посещение Таиланда – положительный знак для отрасли и туристов», – считает руководитель по связям с общественностью туроператора ANEX Tour Алена Хитрова, которую цитирует АТОР.

«Мы с нетерпением ждали признания вакцины Sputnik V в Таиланде. Все что сейчас происходит не может не вдохновлять нас и мы понимаем, что зима однозначно будет с Таиландом.

Наше ожидание сопровождалось активной работой, мы уже взяли жесткие блоки на крыльях нашего ключевого партнера Singapore Airlines на новогодние вылеты.

До снятия полетной программы «Аэрофлотом» (в связи с ситуацией в Афганистане) гарантированные группы на Новый год были и на крыльях этой авиакомпании. Как только авиакомпания восстановит полетную программу мы предложим рынку и туры на «Аэрофлоте», - говорит Любовь Чучмаева, директор по маркетингу ПАКС.

Напомним, что Россия официально не возобновила авиасообщение с Таиландом. Грузопассажирские рейсы по маршруту Москва-Бангкок выполнял «Аэрофлот». Однако из-за обострения политической обстановки в Афганистане и этот перевозчик приостановил рейсы до 1 октября.

По информации TAT, Управление будет вести переговоры с авиакомпаниями для организации регулярных и чартерных рейсов на Пхукет.

/TOURBUS.RU