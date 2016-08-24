Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 августа
Дания отменяет вся ограничения, связанные с коронавирусом

Более 70% населения королевства прошли полную вакцинацию от COVID-19


 

В первой половине сентября в Дании планируют отменить все ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщают сегодня европейские СМИ со ссылкой на главу Минздрава этой страны.

"Эпидемия находится под контролем. У нас рекордный показатель вакцинации. Поэтому 10 сентября мы сможем отменить все специальные правила, которые мы вынуждены были ввести для борьбы с COVID-19", — сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.

 

По его словам, коронавирус больше не оценивается как "особо опасная угроза для общества".

"Эпидемия под контролем, у нас хорошие показатели по вакцинации", — отметил Хеунике.

Он также отметил, что власти страны будут действовать решительно и быстро, если коронавирус снова "будет угрожать основополагающим сферам жизни общества".

 

Планируется, что с 10 сентября будет отменен обязательный "санитарный пропуск" для посещения ночных клубов, с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.

По информации СМИ, более 70% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса. В Дании с начала пандемии выявили более 340 тыс. случаев заражения COVID-19, около 2,5 тыс. из них имели летальный исход.

 

Напомним, что на сегодня Дания, как и большинство стран ЕС, не разрешает россиянам въезд с целью туризма, не выдает туристические визы и не признает сертификаты о вакцинации «Спутником».

Между тем на этой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью СМИ, что Россия рассчитывает на оперативный и деполитизированный поиск решения вопроса взаимного признания COVID-сертификатов с Евросоюзом, хотя и признал, что сейчас переговоры на эту тему нельзя назвать активными.

 

По его словам, "все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны.

Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться».

"Не хотелось бы, чтобы в этом процессе присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин, где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль", — подчеркнул г-н Грушко.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 