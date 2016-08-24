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27 августа
Дания отменяет вся ограничения, связанные с коронавирусом
Более 70% населения королевства прошли полную вакцинацию от COVID-19
В первой половине сентября в Дании планируют отменить все ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщают сегодня европейские СМИ со ссылкой на главу Минздрава этой страны.
"Эпидемия находится под контролем. У нас рекордный показатель вакцинации. Поэтому 10 сентября мы сможем отменить все специальные правила, которые мы вынуждены были ввести для борьбы с COVID-19", — сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.
По его словам, коронавирус больше не оценивается как "особо опасная угроза для общества".
"Эпидемия под контролем, у нас хорошие показатели по вакцинации", — отметил Хеунике.
Он также отметил, что власти страны будут действовать решительно и быстро, если коронавирус снова "будет угрожать основополагающим сферам жизни общества".
Планируется, что с 10 сентября будет отменен обязательный "санитарный пропуск" для посещения ночных клубов, с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.
По информации СМИ, более 70% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса. В Дании с начала пандемии выявили более 340 тыс. случаев заражения COVID-19, около 2,5 тыс. из них имели летальный исход.
Напомним, что на сегодня Дания, как и большинство стран ЕС, не разрешает россиянам въезд с целью туризма, не выдает туристические визы и не признает сертификаты о вакцинации «Спутником».
Между тем на этой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью СМИ, что Россия рассчитывает на оперативный и деполитизированный поиск решения вопроса взаимного признания COVID-сертификатов с Евросоюзом, хотя и признал, что сейчас переговоры на эту тему нельзя назвать активными.
По его словам, "все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны.
Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться».
"Не хотелось бы, чтобы в этом процессе присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин, где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль", — подчеркнул г-н Грушко.
/TOURBUS.RU
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