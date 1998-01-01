Япония представит свои возможности для дайвинга и серфинга в начале сентября на ВДНХ

2–5 сентября 2021 в Москве на ВДНХ впервые пройдёт международная выставка «Большой океан», посвящённая водному спорту и отдыху на море. Одним из партнёров фестиваля стала Японская национальная туристическая организация, сообщили нам в московском представительстве JNTO.

В течение четырёх дней на площади в 4 тыс. кв.м гостей ждёт «глубокое погружение в морскую тему». Выставку посетят дайверы, спортсмены, производители оборудования, исследователи, туристы и просто любители морей и океанов. Ожидается более 60 экспонентов. Со своими стендами, кроме Японии, заявлены Мальдивы, Сейшелы, Египет, Иордания, Малайзия.

Для московского офиса JNTO международная выставка «Большой океан» – первое масштабное оффлайн-мероприятие с начала пандемии. Выбор темы не случаен – ведь в Стране восходящего солнца созданы идеальные условия для дайвинга, сёрфинга, сноркелинга и другого отдыха на воде, активного и не очень.

Интересные места для дайвинга есть по всей Японии: от северного острова Хоккайдо до самых южных тропических островов Окинавы. Сезон обычно длится с середины июля, когда спадает жара и вода становится прохладнее, до конца сентября.

3 сентября в 10 утра JNTO проведёт в кинозале выставки встречу «Дайвинг, активный отдых и экотуризм в Японии». Для профессионалов турбизнеса, СМИ и организаторов морского отдыха прозвучат презентации о дайвинге и других водных видах спорта в Японии. Речь пойдёт о нетронутых цивилизацией местах, куда стоит прилететь за яркими впечатлениями.

В этот же день в полдень на главной сцене покажут яркие видео о приключениях на водных просторах Японии.

Кстати, этим летом северная часть острова Окинава и дальний южный остров Ириомотэ за своё уникальное биоразнообразие были включены в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, - отметили также в японском турофисе.

Привлекательность района Окинава — в невероятном биоразнообразии и множестве эндемичных видов, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Здесь живут и японские древесные (или лазающие) зайцы, и длиннохвостые гигантские крысы Рюкю, которые не имеют живых родственников нигде в мире, и ещё с десяток видов всё более редких животных.