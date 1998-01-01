Русский Север сокращает расстояния для туристов

В минувшую среду состоялся первый регулярный авиарейс между Череповцом (Вологодская область) и Архангельском (на фото), который теперь станет постоянным и будет выполняться еженедельно, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Как заявил по этому поводу министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, «мы открываем очень важное направление и развиваем авиасообщение между нашими областями. Но это только первый шаг в развитии внутренних авиалиний: есть запрос на рейсы из Архангельска в Ярославль, Минеральные Воды, а также из Котласа в Петербург.

В настоящее время вопрос о регулярном авиасообщении по данным направлениям решается, и некоторые из них могут появиться уже в этом году».

В свою очередь, директор компании-авиаперевозчика Николай Ивановский подчеркнул, что «необходимость организации рейса из Архангельска в Череповец назрела давно».

Это подтвердила и одна из пассажиров, представитель вологодской туристической компании Анна Поднебесникова. «Мы организуем составные туры по всей России, а Русский Север очень интересен любителям путешествий. – пояснила она. - Раньше мы добирались в Архангельск поездом, а теперь будем летать, чему очень рады».





Новинка действительно актуальна: перелет из Череповца в Архангельск по воздуху занимает всего час десять минут, а уже в ходе обсуждения перспектив маршрута и перевозчик, и представители туристического бизнеса предложили продлить его до Мурманска. По оценке специалистов, спрос на направлении есть, и если он подтвердится, количество прямых рейсов между регионами может быть увеличено до трех раз в неделю.

Чтобы увеличить вероятный пассажиропоток, для представителей вологодских туристических компаний отделом развития туризма министерства культуры Архангельской области была организована и встреча с коллегами, которые работают на территории Поморья.

В ее рамках специалисты из обоих регионов подтвердили, что рейс из Череповца до Мурманска может быть востребован, поскольку уже сейчас есть туристические маршруты в рамках «Серебряного ожерелья», которые реализуются на территории сразу нескольких северных регионов. «В том случае, если стоимость перелета будет доступной, желающие летать по такому маршруту появятся не только среди предпринимателей, но и в среде туристов», - полагают эксперты.

/TOURBUS.RU