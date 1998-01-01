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27 августа
ФАС оштрафовал Booking.com на 1,3 миллиарда рублей
Причина наложения крупного штрафа - «злоупотребление доминирующим положением на российском рынке»
"ФАС России наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com", — сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России.
В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
ФАС установила, что Booking.com B.V. «навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com».
В сообщении регулятора отмечается, что до настоящего момента компания не исполнила предписание ФАС по этому разбирательству.
Как сообщалось ранее, в начале 2019 года предприниматели из общественной организации "Опора России" пожаловались в ФАС на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.
Ведомство проверило работу сервиса и вынесло ему предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Тогда же эксперты в гостиничной индустрии высказали предположение, что ужесточение требований к американскому сервису связано с желанием создать его отечественный аналог.
Управляющий партнер компании Data Insight Борис Овчинников, которого сегодня цитирует "КоммерсантЪ", называет штраф в 1,3 млрд руб. достаточно существенным для Booking.com B.V с учетом оборота российского рынка онлайн-бронирования отелей.
Предсказать, насколько компании в дальнейшем удастся оспорить решения регулятора и то, как будет строиться ее политика в дальнейшем, по его словам, достаточно сложно, но «сумма косвенно указывает на серьезный настрой ФАС». Г-н Овчинников предполагает, что Booking.com в любом случае будет искать разумный компромисс для продолжения работы на российском рынке.
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, сообщает между тем сегодня пресс-служба компании.
"Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Мы намерены обжаловать решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", — говорится в сообщении.
"Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы — при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%", — заявляет компания.
Напомним, что Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.
Отметим также, что, что в начале августа СМИ сообщали, что в правительстве обсуждается план создания к концу 2024 года «Ростехом» национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. В Ростуризме тогда пояснили, что финальный вариант программы развития туризма, куда войдет данное предложение, будет готов к концу лета.
/TOURBUS.RU