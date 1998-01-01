"Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Мы намерены обжаловать решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", — говорится в сообщении.

 
"Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы — при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%", — заявляет компания.