Росавиация и туроператоры просят оперштаб разрешить чартеры в Египет

Росавиация планирует предложить правительственному оперштабу по борьбе с COVID-19 разрешить авиакомпаниям выполнять не только регулярные, как сейчас, но и чартерные рейсы на курорты Египта.

"Проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта как из Москвы, так и из других регионов страны", — говорится в сообщении ведомства.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сегодня сообщает, что также обратилась в оперштаб c просьбой снять квоты на регулярную воздушную перевозку из России на курорты Египта и запустить чартерное авиасообщение.

"Просим в преддверии высокого туристического сезона в Египте рассмотреть возможность максимального расширения допусков для всех заинтересованных авиакомпаний на осуществление регулярной воздушной перевозки на данном направлении, а также по возможности в кратчайшие сроки рассмотреть возможность допуска чартерной перевозки на курорты Египта", – говорится в письме.

Как отмечается в документе, более 50% разрешенной перевозки выполняется одной группой компаний, что может привести к консолидированному и не очень гибкому ценообразованию.

АТОР напомнила, что ряд авиакомпаний, на рейсах которых формируется турпродукт нескольких крупных туроператоров, вообще не получили допуски на Хургаду и Шарм-эль-Шейх или получили их из регионов, из которых нет необходимости ставить рейсы.

Кроме того, по мнению авторов письма, отсутствие чартерных рейсов ведет к удорожанию турпродукта. "Так как существенную часть стоимости турпродукта составляет перевозка, отсутствие чартерных рейсов и ограничения (квотирование) регулярной перевозки не позволит снизить стоимость турпродукта", – говорится в письме.

В ассоциации подчеркнули, что решение по вопросу отмены квот и запуску чартеров следует принимать заблаговременно, поскольку для реализации авиабилетов и турпродуктов необходимо не менее двух недель, чтобы заполнить борта до объема, позволяющего совершить безубыточную перевозку.

Напомним, что, по решению оперштаба, с сегодняшнего дня увеличено число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Также авиакомпании смогут летать на оба курорта не только из Москвы, но и из четырех десятков других городов РФ (один раз в неделю), откуда разрешены международные полеты.

/TOURBUS.RU