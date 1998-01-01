Туроператоры приступили к формированию полетных программ на египетские курорты

Российские туроператоры приступили к формированию полетных программ на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада из регионов с 27 августа, сообщили в ведущих туркомпаниях.

«Решение по распределению квот на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх между российскими авиаперевозчиками было озвучено только в четверг. Авиакомпании, получившие разрешения, экстренно приступили к планированию расписания и полетных программ. К сожалению, у чартерных авиакомпаний не было шансов получить допуски на этом совещании», — заявили в пресс-службе туроператора Tez Tour, которую цитирует «Интерфакс».

Как отметили в компании, среди получивших возможность совершать полеты на курорты Египта – авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии», которые много лет являются партнерами туроператора. «В настоящий момент мы находимся в процессе формирования полетных программ, ожидая соответствующей информации по перелетам от авиакомпаний. По факту получения данных и достижении договоренностей туры будут мгновенно доступны для бронирования на сайте», — пояснили в пресс-службе.

В Tez Tour ожидают, что полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться на рейсах S7 и «Уральских авиалиний» из Москвы, на рейсах S7 – из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.

Как сообщили в «Интуристе», в компании решается вопрос с формированием полетной программы на курорты Египта из регионов. «Уточняем планы по полетной программе. Пока не понятно, из каких городов РФ будут выполняться рейсы. Подробности будут в ближайшее время», — пояснили в компании.

В свою очередь, в TUI Россия заявили, что прорабатывают полетные программы на курорты Египта на рейсах авиакомпаний «Уральские Авиалинии», S7, «Ямал» и Azur Air.

Как рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour, полетные программы на рейсах AZUR air будут сформированы в Шарм-эль-Шейх из семи городов – Астрахани, Барнаула, Владивостока, Махачкалы, Томска, Петропавловск-Камчатского и подмосковного аэропорта Жуковский. В Хургаду AZUR air полетит из Владивостока, Махачкалы и Петропавловска-Камчатского.

«По распределению частот мы получили меньше маршрутов, чем рассчитывали. На данном этапе уже начиналась подготовка продукта и оценка спроса на направление из регионов», — добавили в Anex Tour.

Напомним, что Росавиация в четверг провела срочное совещание с участием авиакомпаний и туроператоров по вопросу выполнения рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По итогам совещания туроператорам разрешили с 27 августа поставить полетные программы на курорты Египта из 41 города РФ.

По информации АТОР, больше всего прямых рейсов на курорты Египта досталось авиакомпании Nordwind, стратегическим партнером которой выступает туроператор «Пегас Туристик». Nordwind будет летать из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города России в Хургаду.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из девяти городов-миллионников, «Уральские авиалинии» полетят в Шарм-эль-Шейх из одного региона, а в Хургаду из двух. S7 поставит регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов РФ.

Как сообщили также в АТОР, авиакомпания «Ямал» будет летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов России, Red Wings и «Икар» получили право вылета из одного региона. Red Wings полетит из Саратова. Из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду полетят «Уральские авиалинии».

Из Москвы семь раз в неделю может выполнять рейсы на оба курорта авиакомпания «Аэрофлот», один раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду – S7. Авиакомпания «Россия» может выполнять два рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду.

/TOURBUS.RU