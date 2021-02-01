Туриндустрия Петербурга — в лидерах вакцинации

К середине октября в Северной столице должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников всей сферы туруслуг

По данным профильного комитета Смольного, средний показатель иммунизации среди сотрудников ведущих петербургских отелей составляет более 60%, а во многих крупнейших гостиничных предприятиях города показатель достигает 80%, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Сфера туризма Петербурга всегда отличалась высочайшим уровнем гостеприимства и ответственным отношением к качеству услуг, включая и вопросы безопасности гостей. – подчеркивает председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- Сегодня при выборе направления туристу важно быть информированным о тех мерах, которые принимаются для безопасности, а отели, достигшие необходимого показателя коллективного иммунитета, будут рекомендоваться для размещения участников крупных городских международных мероприятий».

В числе передовиков в деле вакцинации называют Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo, Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg, «Гранд Отель Европа», Wawelberg, «Введенский», «Отель Москва», «Амбассадор» и ряд других.

«Здоровье и безопасность гостей и сотрудников являются для нас главным приоритетом. Именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы донести до каждого сотрудника, что вакцинация - это проявление заботы не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких, коллег и гостей отеля», - констатирует Светлана Бойцова, помощник генерального директора ООО «ОТЕЛЬ Менеджмент» (гостиница Hilton).

А по словам Дмитрия Шубина, операционного директора ООО «Сокотель» (Sokos Hotels St. Petersburg), «мы системно подходим к достижению нужной цели и проводим разъяснительную работу с сотрудниками, а текущие показатели отслеживаются на еженедельной основе».

«Во внимание принимаются только подтверждённые сведения с портала госуслуг. – подчеркивает он. – И хотя в данный момент это не оказывает влияния на бизнес, однако компания видит в этом единственно возможный выход из пандемии и условие возврата к нормальному туристическому потоку».

Стоит напомнить, что Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к глобальной инициативе Всемирного совета по путешествиям и туризму и разработал свою маркетинговую программу «Петербургское гостеприимство/SafetravelsSPb», к которой в настоящее время присоединились уже 1800 организаций сферы туризма и индустрии гостеприимства.

А поскольку к 15 октября 80% сотрудников всей сферы услуг (туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых) города должны быть вакцинированы хотя бы однократно, это является дополнительным стимулом для ускорения прививочного процесса.

/TOURBUS.RU