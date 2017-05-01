Новости «Осенний кешбэк» оказался намного слабее весенне-летнего Эксперты Ассоциации туроператоров прокомментировали результаты завершающихся продаж в рамках четвертого этапа программы кешбэка за туры по России

Продажи туров по России в рамках четвертого этапа программы кешбэка проходят недостаточно активно, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на мнение исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе. «Из-за небольшой глубины продаж и опасений туристов по поводу введения ограничений в регионах спрос на осенний кешбэк не такой высокий по сравнению с весенне-летней акцией. В ходе прошлой, третьей волны акции доля проданных туров с кешбэком в общем объеме продаж на весну и июнь достигала 20% и иногда 25%. По осеннему кешбэку эта доля существенно ниже – в лучшем случае это 5-7% от проданных туров на октябрь – декабрь. В ряде компаний число проданных путевок в 10 и более раз меньше», — рассказала эксперт. Как отметила г-жа Ломидзе, сезонность спроса, который каждый год плавно затухает к концу лета, играет важную роль. Но это не единственный фактор, из-за которого продажи по акции ниже в разы. По мнению туроператоров, сроки продленного до 31 августа окна продаж недостаточны для стимуляции активного спроса на конец октября – декабрь: если бы окончание продаж было максимально приближено к датам заездов, то продаж было бы больше. «Как правило, глубина продаж туров на осень (за исключением каникулярных и новогодних дат) ниже, чем для летних туров, и путешественники в основном не планируют отдых заранее», — пояснила Майя Ломидзе. Кроме того, как отмечают в АТОР, просели продажи с кешбэком и на зимний период, поскольку в этом году в программу не включены даты новогодних каникул. В результате у туроператоров на первый месяц акции, октябрь, приходится 60-80% всех забронированных по акции с кешбэком туров, на ноябрь – от 13 до 30% путевок, на декабрь – от 4 до 10%. Большинство туроператоров — экспертов АТОР - сообщают, что, несмотря на значительное снижение числа бронирований Краснодарского края из-за антиковидных ограничений, регион находится на первом месте по количеству проданных туров с кешбэком на осень и зиму. На втором месте – Кавминводы, на третьем – Крым, далее следуют Калининградская область и Санкт-Петербург. У некоторых компаний в первую пятерку вошли Подмосковье и Карелия. Напомним, что программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня. На четвертом этапе, стартовавшем 16 июня, туристы могут приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации. /TOURBUS.RU

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