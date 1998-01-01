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26 августа
Росавиция назвала авиакомпании, которые с завтрашнего дня массово полетят в Египет

Среди авиакомпаний, которые начинают полеты из российских городов на египетские курорты - Nordwind, «Уральские а/л», Red Wings, «Икар», «Ямал», AZUR air, «Аэрофлот», S7 и «Россия»


 

Сегодня, накануне начала массовых рейсов на курорты Египта по новым квотам, в Росавиации прошло совещание, посвященное перевозке на курорты Египта. Как стало известно Ассоциации туроператоров России,  авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города России, откуда ранее были разрешены разрешены международные перелеты.

Напомним, согласно квоте Оперштаба, на каждый египетский курорт из регионов разрешено по одному рейсу в неделю. Соответственно, с российской стороны будет суммарно выполняться из регионов 41 еженедельный рейс в Хургаду и 41 еженедельный рейс в Шарм-эль-Шейх.

 

Больше всего прямых рейсов на курорты Египта досталось авиакомпании Nordwind, стратегическим партнером которой выступает туроператор PEGAS Touristik. Nordwind будет летать из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города России в Хургаду. Как сообщила генеральный директор Анна Подгорная, туроператор уже приступает к формированию турпродукта.

 

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургадуиз девяти крупных городов, «Уральские авиалинии» полетят в Шарм-эль-Шейх из одного региона, а в Хургаду из двух.

S7 поставит прямые регулярные вылеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов России.

Авиакомпания «Ямал» будет летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов России, Red Wings и «Икар» получили право вылета из одного региона. Red Wings полетит из Саратова.

Из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду полетят «Уральские авиалинии».

 

Из Москвы по семь частот на оба египетских курорта получил «Аэрофлот»; S7 получила право на одну частоту в неделю в Шарм-эль-Шейх и на две – в Хургаду. Авиакомпания «Россия» – на 2 частоты в неделю в Шарм-эль-Шейх и одну в Хургаду.

 

По информации АТОР, туроператор ANEX Tour на бортах AZUR air сформирует полетные программы в Шарм-эль-Шейх из семи городов - Астрахани, Барнаула, Владивостока, Махачкалы, Томска, Петропавловск-Камчатского и подмосковного аэропорта Жуковский.  В Хургаду AZUR air полетит из Владивостока, Махачкалы и Петропавловск-Камчатского.

TEZ TOUR предложит пакетные туры на курорты Египта на рейсах S7 и «Уральских авиалиний» из Москвы, на рейсах S7 – из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы. Другие крупные туроператоры, включая «Интурист», сообщат о своих планах позднее.

При этом эксперты обращают внимание, что без перевозки в Египет осталась авиакомпания Royal Flight, на которой базирует программы Coral Travel.

/TOURBUS.RU


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