Рейсы между Москвой и Прагой станут ежедневными

С 6 сентября Czech Airlines будет каждый день летать из Праги в Москву, а Smartwings - дважды в неделю из чешской столицы в Петербург

С 6 сентября авиакомпания Czech Airlines будет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Прагой на ежедневной основе, - сообщили нам сегодня в пресс-службе чешского авиаперевозчика.

Hейсы № ОК894/5 Прага – Москва – Прага будут вылетать из аэропорта Шереметьево (терминал D) в 14:50 часов с прибытием в аэропорт им. Вацлава Гавела (терминал 1) в 16:35 часов по местному времени.

Вылет рейсов из Праги в 10:15 часов с прилетом в Шереметьево в 14:00 . Рейсы выполняются совместно с авиакомпанией Smartwings.

В авиакомпании также напомнили, что авиакомпания Smartwings выполняет регулярные рейсы по маршруту Прага – Санкт-Петербург – Прага с частотой два рейса в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняются совместно с авиакомпанией Czech Airlines.

Продажа на регулярные рейсы Прага – Москва – Прага и Прага – Санкт-Петербруг – Прага уже открыта, авиабилеты можно приобрести на сайтах компаний Czech Airlines и Smartwings, в собственных офисах продаж или контактном центре авиакомпаний Czech Airlines и Smartwings, а также в авиакассах и турагентствах.

Напомним, что Россия возобновила регулярное авмасообщение с Чехией с 24 июля, однако въезд в страну россиянам с туристическими целями пока что невозможен.

Как отметила в своем недавнем интервью нашему порталу Алена Кудилкова, директор российского представительства "ЧехТуризм", «Пока что из-за повышенного эпидемиологического риска турпоездки в Чехию не разрешены.

Прогнозировать ситуацию в наше время очень сложно, но в середине августа мы были свидетелями первых позитивных шагов, таких как снятие российским правительством ограничений на авиасообщение с Чехией и признание возможности путешествий в Чехию для тех россиян, которые привиты вакциной, Европейским агентством по лекарственным средствам».

«В Чехии жизнь медленно возвращается к норме. Жесткие правила смягчаются, рестораны, кино и театры работают, зрители посещают концерты и спортивные мероприятия, при условии, что они вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. На тех же условиях работают отели и курорты. В общественных местах и транспорте соблюдается масочный режим.

...Все мы надеемся, что Чехия скоро вновь будет принимать российских туристов, которые смогут насладиться страной во всем ее разнообразии и великолепии», - добавила г-жа Кудилкова.

Отметим, что, по информации «ЧехТуризма» в 2019 году Чехию посетили почти почти 22 млн иностранных туристов, 564 тыс. - российских (седьмое место). При этом почти половина из них прибыла в Чехию впервые. По продолжительности пребывания туристы из России были на втором месте – в среднем они проводили в стране 5,2 дня.

/TOURBUS.RU