ЦИФРА НЕДЕЛИ: Калининградская область примет в этом году два млн туристов

В Калининградской области сезон бьет все рекорды, - на днях заявил глава регионального Министерства культуры и туризма Андрей Ермак. По его словам, по состоянию на 22 августа Калининградскую область уже посетили 1,3 млн туристов и есть все основания полагать, что по итогам года в регионе побывает не меньше 2 млн отдыхающих, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

В качестве аргументов, подкрепляющих значительный рост турпотока, он привел некоторые цифры. Так, пассажиропоток аэропорта Храброво в августе 2021 года вырос, по сравнению с тем же месяцем 2020-го на 35%, а 2019-го - на 90%. Кроме того, более чем на тысячу рублей (с 6,8 до 7,9 тыс. рублей) увеличился и средний чек туриста.

Да и посещаемость ряда местных учреждений культуры бьет все рекорды: в частности, Музей Мирового океана посещает до 10 тыс. туристов ежедневно.

По его оценке, даже в том случае, если в 2022 году границы не откроют в том объёме, на который все рассчитывают, «всё равно турпоток в Калининградскую область будет расти». А поскольку в регионе стало больше отдыхать обеспеченных людей, «им надо предоставить возможность больше тратить».

Как считает министр, в области стоит провести «сервисную диверсификацию», ориентировать гостей на новые турпродукты и не бояться экспериментов. «Сейчас очень благоприятное время для того, чтобы их протестировать и продать. – считает Андрей Ермак. – А кроме того, нам надо развивать туризм на востоке области, предложив какой-то новый туристический маршрут» .

К тому же он уверен, что в настоящее время стоит делать акцент на молодёжном туризме (18-30 лет) и разрабатывать для этой категории туристов специальные маршруты. «Мы видим в них большой потенциал», — добавил министр.

Что касается перспектив, Андрей Ермак полагает, что «в следующем году прирастём ещё процентов на 15». По его мнению, этот объем роста будет касаться не только количества туристов, но и величины их затрат на отдых в Калининградской области.

/TOURBUS.RU