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26 августа
Riu Hotels & Resorts уходит из Болгарии

Испанский гостиничный холдинг в этом и следующем году перестанет управлять шестью из семи отелей сети Riu на болгарском побережье


 

 

Ведущий испанский гостиничный холдинг Riu Hotels & Resorts заявил о прекращении сотрудничества с болгарской Terra Tour Service EOOD, которая является собственником отелей Riu Pravets Resort, Riu Helios Bay, Riu Helios, Riu Helios Paradise (на фото), Riu Palace Sunny Beach и Suneo Helios Beach, - сообщает Ассоциация туроператоров.

 

О причинах приостановки соглашения по управлению отелями стороны официально не сообщают, однако болгарские эксперты полагают, что партнеров не устроило распределение доходов, упавших из-за пандемии.

 

В результате этого в конце 2021 года Riu выйдет из управления отелей Riu Pravets Resort и Suneo Helios Beach, а в конце 2022 года – Riu Helios Bay и трех оставшихся отелей на курорте Солнечный берег. Какой отельный оператор придет на смену испанской компании, в Terra Tour Service пока сказать не готовы.

 

При этом испанская отельная цепочка все же сохранит присутствие в Болгарии в сезоне-2023: под ее управлением останется отель Riu Astoria 4*, открытый в мае 2019 года на курорте Золотые Пески.

 

По мнению экспертов АТОР, уход бренда Riu с болгарских курортов будет иметь более заметные последствия для европейского рынка, нежели для российского.

«Отели цепочки Riu в основном бронировали туристы из Германии, Австрии, Франции и Великобритании. Поэтому уход Riu может сказаться на контрактинге европейских туроператоров.

 

На российский рынок ситуация не окажет заметного влияния: доля отечественных туристов в отелях Riu в Болгарии не превышала 10-15%, и вряд наши соотечественники откажутся от отдыха в качественных отелях 4 и 5* в Болгарии только потому, что сменится гостиничный оператор», – отмечают опрошенные ассоциацией эксперты.

/TOURBUS.RU

 


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