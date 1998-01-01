Вступил в силу закон, упрощающий получение полугодовой российской турвизы

Закон, упрощающий получение иностранными гражданами туристической визы в Россию сроком до полугода, вступил в силу сегодня.

«Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей», — говорится в тексте закона.

Напомним, что до сих пор туристическая виза выдавалась иностранным гражданам на срок до одного месяца или по принципу взаимности – на срок до шести месяцев. Теперь принцип взаимности для выдачи полугодовых виз не нужен.

Между тем, эксперты отмечают, что для возвращения и увеличения иностранного турпотока в Россию намного важнее скорейшее введение в полном объеме системы электронных виз. Напомним, что Госдума прошлым летом приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться онлайн-оформление электронных виз в Россию для граждан 52 стран, включая Евросоюз. Однако в январе из-за пандемии коронавируса по решению правительства выдача электронных виз была приостановлена «до особого распоряжения».

Такая виза позволяет въезжать с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для ее оформления не нужно.

Российский союз туриндустрии в апреле призвал правительство быстрее начать выдачу электронных виз иностранцам в тех странах, с которыми возобновляется авиасообщение. По мнению экспертов объединения, это позволит стимулировать рост туристического потока в Россию и сделать прорыв в сфере въездного туризма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в прошлом месяце также заявила, что «по мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно запускать электронную визу, медлить с этим, на мой взгляд, нельзя. Мы все очень ждем электронную визу: ее ждут иностранные туристы, отрасль, регионы. Нам нужно это решение, принятое президентом, реализовать качественно, эффективно удобно. Рассчитываю, что мы вместе с регионами, МИДом электронную визу, как мы обещали всему миру, обязательно запустим в обозримом будущем. Хочется надеяться, что это будет ближайший горизонт".

/TOURBUS.RU