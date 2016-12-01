Российский туроператор «Музенидис Трэвел» впервые за два месяца обратился к туристам

Туроператор сообщил, что в сентябре его клиенты также не смогут вылететь в Грецию

Вчера российский туроператор «Музенидис Трэвел» направил партнерам сообщение, в котом, в частности говорилось: «Уважаемые туристы, чьи даты путешествия попадают на период с 1 по 15 сентября 2021 года! Забронированные и оплаченные вами услуги были своевременно оплачены нами греческому туроператору Mouzenidis Travel. Однако в июне греческий туроператор официально объявил в СМИ о невозможности оказания услуг по забронированным и подтвержденным заявкам, то есть сообщил о приостановке туроператорской деятельности.

В настоящее время мы делаем всё, что в наших силах, для урегулирования сложившейся ситуации, но ввиду вышеизложенных обстоятельств, а также в связи с изменением в расписании полетов, связанных с ограничением количества рейсов в Россию, выполняемых греческой авиакомпанией Ellinair, российский туроператор информирует вас о необходимости повторного согласования сроков туров по забронированным заявкам, в состав которых входит услуга по авиаперевозке компанией Ellinair».

Напомним, что примерно такой же текст был распространен туроператором еще 29 июня. Через месяц на сайте Федерального агентства по туризму была опубликована информация о том, что «В Ростуризме прошла встреча представителей ведомства с российским офисом «Музенидис Трэвел», в ходе которой представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами.

Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса «Музенидис Трэвел» и предпринимает для этого все необходимые действия. Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации».

Отметим, что на днях стало известно, что принимающая компания российского туроператора «Музенидис Трэвел» в Греции Mouzenidis Travel Greece в свою очередь продлила приостановку обслуживания туристов в республике до 31 октября.

Как отмечается в документе, опубликованном компанией, бронирования с датами прибытия с 1 сентября по 31 октября автоматически отменены. «Мы делаем все возможное для возобновления нормальной работы, но сроки ее восстановления пока не можем назвать», — говорится в письме.

Напомним, что 17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Своим партнерам-турагентам в России туроператор предложил тогда перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Как сообщал ранее «Коммерсант», из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей - в основном это путевки, перенесенные с 2020 года.

/TOURBUS.RU