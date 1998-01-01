Вакцинированные российские туристы освобождены от дополнительного тестирования в греческих аэропортах

Российские туристы, прибывающие в Грецию с сертификатом вакцинации от коронавируса, освобождены от дополнительного экспресс-тестирования в аэропорту, сообщает газета Еthnos со ссылкой на Управления гражданской авиации Греции (САА).

"Обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 по прибытии в Грецию коснется непривитых туристов из 13 стран: Египта, Албании, Аргентины, Бразилии, Грузии, Кубы, ОАЭ, Индии, Китая, Ливии, Марокко, России и Турции. Это правило будет действовать до 27 августа", — цитирует издание «Интерфакс».

Как отмечает газета, туристам с прививкой от коронавируса разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

В САА напомнили, что путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.

Между тем «Интерфакс» сообщает, что, как пишут туристы в соцсетях, при предъявлении сертификата вакцинации в греческих аэропортах большинству из них действительно не пришлось проходить дополнительное экспресс-тестирование. На дополнительный анализ отправляли тех, кто приезжал с ПЦР-тестом на коронавирус.

Напомним, что в конце июня власти Греции ужесточили правила въезда в страну, обязав всех прибывающих туристов, в том числе и вакцинированных, предоставлять ПЦР-тест на коронавирус при въезде, а также проходить дополнительное экспресс-тестирование в аэропорту.

/TOURBUS.RU