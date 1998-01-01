Новости Маврикий смягчает условия для туристов, привитых «Спутником» С 1 сентября для привитых туристов карантин в отеле сократится до недели, а с 1 октября его отменят полностью

Маврикий объявил о смягчении условий въезда для иностранных туристов, привитых от COVID-19, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров. С 1 сентября срок пребывания в специальном «курортном пузыре» (отеле и всей его инфраструктуре, включая территорию и пляж) сократится с 14 до 7 дней. После истечения этого срока туристам разрешат свободно перемещаться по острову. Без карантина и других ограничений для вакцинированных путешественников Маврикий откроется с 1 октября. Для въезда на остров им потребуется лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до отправления. Непривитые путешественники по-прежнему должны будут пройти 14-дневный карантин в отеле-обсерваторе. Напомним, Маврикий признает «Спутник V» и принимает российских туристов с июля. Россия официально возобновила авиасообщение с Маврикием с 1 июня, однако пока прямые перелеты так и не начались.Сейчас добраться до Маврикия из России можно на стыковочных рейсах Emirates, Turkish Airlines и Air France. Между тем, авиакомпания «Аэрофлот» планирует начать полеты еще в Маврикий, сообщил в середине августа глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия-24». «Предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — сказал он. При этом, по мнению экспертов АТОР, вряд ли привитые российские туристы поедут на Маврикий в сентябре, поскольку «сидеть взаперти» в условиях карантина, даже и в пятизвездочном отеле, готовы единицы. Как отмечают наблюдатели, в отсутствии прямых рейсов и при требовании карантина у Маврикия в сентябре нет шансов в конкуренции с теми же Мальдивами или Сейшелами. Как сообщал ранее ТАСС, в минувшем финансовом году падение ВВП составило 15%. Каждое четвертое рабочее место на Маврикии связано с туристическим сектором, а его доля в ВВП достигает 24%. В июне министр финансов, экономического планирования и развития Маврикия Ренганаден Падаячи заявлял, что, открывая границы, правительство страны ставит перед собой задачу до конца года привлечь на Маврикий порядка 650 тыс. туристов. /TOURBUS.RU



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