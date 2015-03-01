Суоми - полтора года без туристов из России

Финские власти в очередной раз продлили на месяц запрет на въезд в страну российских туристов

Несмотря на большую заинтересованность в гостях из России, Финляндия четко следует собственным нормам эпидемической безопасности: на днях ее правительство вновь продлило действие ограничений на границе с Россией до 19 сентября, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

При этом финские власти никоим образом не изменили в лучшую сторону правила въезда для россиян: правом на возвращение в страну по-прежнему пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Кроме того, въехать в Страну Суоми могут только избранные россияне, в числе которых хозяева финской недвижимости, родственники граждан Финляндии, а также редкие обладатели вида на жительство, студенты, отдельные категории работающих по найму и т. д.

И хотя ранее в Финляндии одобрили въезд в страну туристам, которые полностью привились от коронавируса одобренными Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, путешественникам из России путь в страну пока закрыт: ни одна из применяемых на территории РФ вакцин под требования финских властей не подпадает.

Есть и еще один важный нюанс: даже умудрившись пройти вакцинацию не российским препаратом, в Финляндию можно и не попасть. На сайте ее Погранслужбы, в частности, четко указано, что «для въезда в страну недостаточно только сертификата о полном курсе вакцинации одобренной в Финляндии вакциной - должны быть также соблюдены и другие критерии для въезда».

Кроме того, «сертификат не является обоснованием для предоставления права на подачу заявления на визу».

Столь жесткое соблюдение мер эпидемической безопасности оправдано: в Финляндии, как и некоторых других странах ЕС (например, в Эстонии) в последнее время уровень заболеваемости ковидом растет. В связи с чем там снова ввели ограничения, которые, в основном, коснулись массовых мероприятий. Так, численность собраний людей на свежем воздухе не может превышать 50 человек, а в помещении – 25-ти.

Кроме того, из-за жесткого соблюдения социальной дистанцией в 2 метра в Финляндии до сих пор под запретом находятся многие контактные и командные виды спорта.

А желание «открыться» для россиян вполне понятно. Как в свое время сообщал директор аналитического центра ТАК Паси Нуркка, из-за закрытия границ компании, оказывающие туристические услуги, ежемесячно теряют примерно 20 млн евро, а в 2020-м только потери финских приграничных регионов из-за отсутствия туристов из РФ составили около 200 млн.

Поскольку в 2021-м ни гости из России, ни китайцы, которых в этом регионе тоже было много, так и не приехали, многие приграничные сети магазинов розничной торговли и туристические фирмы либо приостановили деятельность, либо вовсе закрылись, поскольку местный спрос никоим образом не может удовлетворить потребности предпринимателей.

«На финском направлении, увы, никаких хороших новостей ожидать не приходится, - говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – До тех пор, пока страна либо в одностороннем порядке, либо в составе ЕС не признает хотя бы «Спутник V», о возрождении массового туризма из России в Финляндию не может быть и речи.

А следовательно, по обе стороны границы по-прежнему будут едва сводить концы с концами десятки турфирм, отелей или СПА-центров».

/TOURBUS.RU