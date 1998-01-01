За семь месяцев в Турции побывали полтора миллиона россиян

Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию в январе-июле, за это время страну посетили более 1,5 млн путешественников из России, следует из опубликованной сегодня статистики Министерства культуры и туризма республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России вырос почти на 80%.

Второе место по числу туристов заняла Германия (1,26 млн). Тройку лидеров замыкает Украина, откуда приехали 1,1 млн путешественников. За ней следует Болгария (488,9 тыс.), замыкает первую пятерку Иран (431,6 тыс. туристов).

Согласно статистике, в июле Турцию посетили 4,36 млн иностранных туристов, из них больше всего россиян – 807,7 тыс. Второе место заняла Германия (744,4 тыс.), третье – Украина (345 тыс.). Далее следует Франция, откуда прибыли 189,3 тыс. туристов. Замыкают первую пятерку Нидерланды (185,9 тыс.).

Общее число иностранных туристов, посетивших Турцию с января по июль, составило 10,1 млн, это на 46% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались Стамбул (3,85 млн), провинции Анталья (3,25 млн), Эдирне (1,2 млн), Мугла (395,9 тыс.) и Измир (273,86 тыс.).

Между тем, как отмечают сегодня сегодня эксперты АТОР, «апрельско-июньский «авиалокдаун» очень сильно сказался на турецком направлении . По сравнению с допандемийными объемами за тот же период 2019 года турпоток января-июля 2021 года оказался на 58,6% меньше.

Если бы прекращения авиасообщения не было, разрыв с доковидными показателями был бы куда меньше. Например, об уровне спроса говорит тот факт, что из 1, 5 млн россиян более половины приехали в Турцию в одном месяце – июле.

В середине лета почти каждый пятый турист в Турции был из России – у РФ доля 18,5% от всего турпотока в июле. Однако июльский турпоток из России в Турцию в 2021 году все же не дотянул до допандемийных показателей, оказавшись меньше на 22,5% (в июле 2019 года в Турции насчитали 1, 043 млн туристов из РФ)».

Напомним, что Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы. Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг.

Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим ковидом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение – дети до 6 лет.

/TOURBUS.RU