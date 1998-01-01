AZUR air cтала назначенным перевозчиком на рейсах в столицу Венесуэлы

Сейчас по маршруту Москва-Каракас летает венесуэльская компания Conviasa, а туроператоры готовятся начать летать на местный курортный остров Маргарита

Российская авиакомпания AZUR air получила статус назначенного перевозчика для выполнения регулярных пассажирских рейсов Москва — Каракас (Венесуэла). Компания сможет летать по этому направлению до двух раз в неделю, следует из материалов на сайте Росавиации.

Сейчас на линии Москва-Каракас летает венесуэльский нацперевозчик Conviasa. Рейсы выполняются с 15 мая раз в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus А-340. Время в пути — 13 часов.

Напомним, что оперштаб РФ по борьбе COVID-19 разрешил запустить прямое авиасообщение со столицей Венесуэлы с 1 апреля. До пандемии прямые регулярные рейсы в эту страну не выполнялись.

Между тем, по информации СМИ, туроператор ANEX Tour, ассоциированный с AZUR air, пока не планирует предлагать туры ни на базе новых рейсов в Каракас. «В приоритете – другие латиноамериканские направления – Доминикана, Куба, Мексика. Вопрос организации программ в Венесуэлу будем рассматривать не ранее октября, в зависимости от технических возможностей по авиаперевозке», – сообщил Рашад Бунядов, руководитель департамента дистрибуции ANEX Tour.

Напомним также. Что решением Росавиации от 17 августа, ежедневно летать на венесуэльский курортный остров Маргарита могут подконтрольные туроператору «Пегас Туристик» авиакомпании Nordwind и «Икар»

Несмотря на то, что решения Опештаба разрешить полеты на остров Маргарита, практически неизвестный нашим туристам, еще нет, «Пегас Туристик» уже предлагает туры на этот курорт.

Напомним, что Российским туристам для посещения Венесуэлы требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификат о вакцинации «Спутником V».

Туристам без прививки нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке.

По прибытии в Венесуэлу россиянам придется сдать еще один бесплатный тест на ковид. Результат анализа придет на электронную почту.

Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения. Для этого в Венесуэле созданы специальные обсерваторы и клиники, подготовленные к приему заболевших ковидом. Лечение проводится по страховке или за счет туриста.

/TOURBUS.RU