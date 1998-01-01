Новости ФАС просит изменить правила распределения грантов на развитие туризма Антимонопольная служба считает, что бюджетные гранты не должны получать государственные и муниципальные предприятия

Унитарные предприятия с госфинансированием могут лишиться грантов из бюджета страны на развитие туристических проектов, - сообщила на прошлой неделе газета «КоммерсантЪ». В распоряжении издания оказалось письмо ФАС на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко с предложением скорректировать постановление правительства, регламентирующее правила проведения конкурса на предоставление грантов для проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. ФАС считает, что субсидии не должны получать государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы), как это практикуется сейчас. Ведомство также предлагает исключить критерий, предполагающий наличие у претендентов на гранты соглашения с властями о развитии проекта или гарантийного письма, подтверждающего поддержку инициативы чиновниками. Как напоминает издание, первый конкурс на грантовую поддержку в туриндустрии был объявлен в ноябре 2020 года. Тогда между 474 победителями Ростуризм распределил 1,2 млрд руб. на софинансирование разработок новых маршрутов, приобретение необходимого оборудования и т. д. Сейчас готовится второй этап конкурса по распределению двух млрд руб., его запуск планируется до конца 2021 года. При этом ранее сообщалось, что Ростуризм может передать функции распределения новых грантов властям регионов. В своем нынешнем письме ФАС поясняет, что участие в конкурсе ГУПов и МУПов противоречит смыслу проводимой реформы по сокращению числа таких предприятий в силу их низкой эффективности. Отбор проектов, получивших от властей гарантийные письма, по мнению службы, может привести к созданию неравных условий для участников рынка, хотя «конкурс рассчитан на увеличение хозяйствующих субъектов» в туриндустрии. В аппарате Дмитрия Чернышенко изданию сообщили, что все предложения будут рассмотрены и согласованы с заинтересованными ведомствами. По мнению издания, данное письмо ФАС — реакция на обращение организации «Опора России», просившей премьера Михаила Мишустина исключить из числа претендентов на гранты ГУПы и МУПы (им на первом этапе было выделено 15,6 млн руб.), что мешает получить субсидии «другим полезным проектам» . Организация также предлагала отказаться от гарантийных писем властей регионов, где планируется реализовать проект. При этом вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что «бизнес рассчитывает, что изменения в правила конкурса будут внесены до начала второго этапа распределения средств». Управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт согласен, что доводы ФАС в целом сводятся к расширению возможностей для создания конкурентной среды на туррынке. Но, по его словам, направленные Дмитрию Чернышенко доводы регулятора нельзя расценивать как конечные утверждения — «это инициатива органа исполнительной, а не законодательной власти, в случае ее позитивной оценки должны быть разработаны и приняты соответствующие поправки». Он не исключает, что к мнению ФАС в правительстве прислушаются. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка