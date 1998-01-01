Росавиация сообщает, что Кения готова принимать чартеры из России

Как сообщается в размещенном вчера на сайте Росавиации официальном письме посольства Кении в Москве в адрес МИД РФ, «Управление гражданской авиации Кении поддерживает желание Российской Федерации возобновить двустороннее соглашение о воздушном сообщении между нашими странами».

В письме сообщается, что авиационные власти Кении дали согласие на выполнение чартерных рейсов из России и готовы выдавать на них специальные разрешения.

По мнению экспертов, вопрос возобновления авиасообщения с Кенией может быть рассмотрен Оперштабом при Правительстве РФ уже в ближайшее время. Эксперты также не ислючают, что инициатива чартеров в Кению могла исходить от какого-либо крупного туроператора и его партнера по авиаперевозке, - сообщают профильные СМИ.

Отметим, что последний раз чартеры в Кению ставились компанией «Пегас Туристик» 10 лет назад.

При въезде в Кению российские туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. Кроме того, по прибытии необходимо пройти медосмотр

Сейчас в Кению можно добраться из России рейсами с пересадками в Дубае или Стамбуле.

Ранее в интервью, которое опубликовал «Интерфакс», чрезвычайный и полномочный посол Республики Кения в РФ г-н Бэн Огуту отмечал: "Мы бы хотели увеличить поток туристов из России в Кению и приступили к решению этой проблемы путем всесторонних переговоров на разных уровнях с российскими властями. Мы активно обсуждаем с российской стороной открытие двухстороннего авиасообщения между нашими странами и надеемся на увеличение турпотока.

Мы готовы принять сотни тысяч человек. Единственная проблема — отсутствие прямого перелета.

По подчеркнул г-на посол, "Мы можем предложить очень многое, и это не только прекрасные погодные условия, но и достопримечательности. Нам многое есть, что предложить туристам из России, у нас есть отели разной звездности, есть куда съездить, у нас прекрасные национальные парки.

Кроме того, стоит обратить внимание на город Момбаса на побережье - там прекрасные пляжи и отели на берегу океана".

/TOURBUS.RU