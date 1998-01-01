В Мурманской области откроют «Лабораторию Арктической кухни» и вручат Arctic Travel Awards

Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал, благодаря чему его регион собирается принимать до миллиона туристов в год

Мурманская область рассчитывает на привлечение миллиона туристов год. Об этом на деловой сессии «Туризм на арктических территориях» в рамках проходившего в выходные фестиваля «Териберка» заявил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, в связи с мерами ограничений из-за COVID-19 поток в туристов в область сократился, но после снятия части ограничений возвращается к плановым показателям за счет внутреннего туризма, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

«Сейчас Арктика принимает более миллиона туристов в год, а Мурманская область - треть этого потока. – констатировал он. - Учитывая национальные цели увеличить турпоток в 4 раза, мы планируем принимать около миллиона туристов только на Кольский полуострове».

Как пояснил губернатор, сейчас туризм стал и вполне экономически выгодным. Так, объем платных услуг, оказанных в сфере туризма за 2020 год, составил в области около 3,2 млрд рублей - на 1,2 млрд выше запланированных показателей. «Туризм в области активно развивается и становится отдельной отраслью экономики, - констатировал г-н Чибис. - За последние 2 года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, наша туриндустрия заработала 5 млрд рублей».

Он сообщил, что в этой связи в регионе намерены активно развивать и событийный туризм с той целью, чтобы каждый выходной в регионе происходили мероприятия, интересные для туристов. «51 событие в год – это наша цель», - заявил губернатор Мурманской области.

При этом прямо в рамках Арктического фестиваля в Териберке глава региона Андрей Чибис подписал несколько соглашений о сотрудничестве в сферах туризма и экологии.

Так, с компанией World Media and Events Limited подписано соглашение о проведении совместных мероприятий, связанных с инфраструктурой гостеприимства при участии мировых экспертов - свою подпись под соглашением поставил и президент организации Грэм Кук.

В частности, в 2022 году в Мурманской области планируется провести церемонию Arctic Travel Awards в рамках глобальной международной премии World Travel Awards (WTA), являющейся своего рода туристическим Оскаром.

Второе соглашение правительство Мурманской области подписало со Всемирным фондом дикой природы - оно направлено на сохранение национального природного достояния. И, в частности, на создание природного парка в Териберке. «Наша цель не наложить запреты, а создать экологические тропы и уникальную территорию с высококлассным сервисом по конкурентной цене», - подчеркнул глава региона.

А третьим подписанным на фестивале документом стал меморандум о сотрудничестве между региональным правительством и Ассоциацией рестораторов и отельеров: общими усилиями предполагается запустить проект «Лаборатория арктической кухни» на базе одного из колледжей Заполярья.

/TOURBUS.RU