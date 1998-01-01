Россияне снова могут посещать Австрию с туристическими целями

Австрия вновь принимает наших туристов, но по прибытию в страну им предстоит отбыть карантин

С 15 августа власти Австрии вновь обновили правила въезда для иностранных граждан, исключив Россию из «красной» группы, - сообщает Ассоциация туроператоров.

В этой связи въезд в Австрию с туристическими целями гражданам России снова разрешен, однако при одном условии: придется отбыть 10 дней карантина. Информацию об этом подтвердили 23 августа в Австрийском представительстве по туризму в России.

По сообщению посольства Австрии в Москве, российским путешественникам для въезда в Австрию понадобится (на выбор):

сертификат о вакцинации зарубежными вакцинами (российские вакцины Австрия не признает), справка о перенесенном COVID-19 (с момента выздоровления должно пройти не более 180 дней) или справка об отрицательном результате теста на COVID-19 (или антиген-тест не старше 48 часов или ПЦР-тест не старше 72 часов до въезда в страну).

Все справки должны быть с оригинальной синей печатью лаборатории (клиники), подписью врача и QR-кодом. Сопровождаемые дети до 12 лет не нуждаются в тесте. Также необходимо пройти в течение 72 часов до въезда электронную регистрацию на немецком или английском языках.

По прибытию российских путешественников ждет 10-дневный карантин. Карантин считается завершенным, если не ранее, чем на пятый день после въезда, будет получен негативный результат теста на COVID.

Проходить обязательный карантин можно в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах. В любом случае, при заполнении электронной регистрации необходимо указать точный адрес пребывания. Полиция может пройти и проверить, как путешественник отбывает карантин.

По информации визового центра Австрии в России, россияне могут подать заявление на краткосрочную визу. Предварительное подтверждение поездки в посольстве не требуется.

Как напоминает АТОР, Австрия в июле 2021 года уже снимала ограничения на въезд российских туристов. Однако это послабление действовало всего неделю, после чего въезд с несущественными целями был снова ограничен. Как долго россиянам разрешат въезжать в Австрию с целью туризма на данном этапе, остается неизвестным. Все зависит от ситуации с коронавирусом в России.

По мнению туроператоров, опрошенных Ассоциацией, текущие послабления в Австрии не вызовут большого интереса к поездкам в эту европейскую страну у российских туристов — далеко не все готовы проходить карантин. Поэтому в Австрию поедут в основном те, у кого в этой стране есть родственники и друзья.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Австрией в июне 2021 года. Прямое регулярное авиасообщение открыто по маршруту Москва - Вена (2 раза в неделю) и с 24 июля по маршруту Санкт-Петербург – Вена (2 рейса в неделю).

По информации СМИ, в Австрии полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 57% населения. При этом доказательства антиковидного статуса требуются во многих общественных местах, где люди собираются в большом количестве в ограниченном пространстве. В том числе, отрицательный тест на COVID-19 (или доказательство вакцинации или справка о перенесенной коронавирусной инфекции) понадобится для регистрации в отеле, для посещения ресторана и других заведений общепита, получения услуг, связанных с персональным контактом (например, парикмахерская, массаж), мероприятий в помещении и на открытом воздухе (театр, концерт, футбольный стадион), посещения бассейнов, фитнес-залов и термальных источников.

/TOURBUS.RU