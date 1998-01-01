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23 августа
Российским авиперевозчикам разрешили летать на Кофу и Миконос
Стали известны подробности нового соглашения греческих и российских авиавластей
Авиационные власти России и Греции договорились о расширении географии полетов, российским перевозчикам теперь разрешат летать на Корфу и Миконос, следует из документов на сайте Росавиации.
"Принимая во внимание взаимную заинтересованность наших авиалиний в увеличении количества пунктов назначения, мы хотели бы предложить следующее: до двух российских авиаперевозчиков смогут выполнять рейсы на Корфу и Миконос из РФ, до двух греческих авиакомпаний смогут осуществлять перелеты из Екатеринбурга в республику и еще из одного города России по выбору греческой стороны", — говорится в тексте, опубликованном «Интерфаксом».
Как отмечается в документе, каждая сторона сможет назначить дополнительно до 14 полетов в неделю. Сроки запуска рейсов в документе не обозначены.
Таким образом, российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Грецию из РФ по направлениям: Афины. Салоники, Ираклион, Родос, Кос, Закинтос, Санторини, Ханья, Корфу и Миконос. Вылеты из РФ греческими авиакомпаниями возможны из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Кавминвод, Перми, Краснодара, Екатеринбурга и еще одного российского города.
Напомним, что Греция официально открылась для туристов из России с 28 июня, когда российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить число регулярных рейсов почти до 20 в неделю. Чартерные программы на направлении при этом не возобновлены.
Отметим также, что с 30 июня всем россиянам, в том числе и с прививкой, требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию.
Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.
По данным Погранслужбы ФСБ, за первое полугодие с целью туризма на берегах Эллады побывали 32 тыс. россиян. В первом полугодии 2019 года этот показатель составил почти 213 тыс.
/TOURBUS.RU
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