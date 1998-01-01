Калининградская область будет и «Русской Европой» и «Европейской Россией»

Как пояснил глава министерства по культуре и туризму региона Андрей Ермак, теперь туристическое продвижение Калининградского региона будет зависеть от адресата. При этом для внутренних туристов Калининградская область станет позиционироваться в качестве европейской России, а для иностранцев - как «русская Европа», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

«На российском рынке мы делаем акцент на культурно-историческое наследие и говорим, что главное наше преимущество - это экскурсионная программа, – сообщил он. – А на европейском мы решили сейчас больше говорить о безопасности, как части нашего маркетингового продукта».

При этом он подчеркнул, что «Москва и Петербург, конечно, имеют более разнообразное предложение, но оно существенно дороже». По его словам, соотношение цена-качество в регионе - лучшее предложение для туристов в России.

Эксперт особо подчеркнул, что позиционирование бренда региона как экспортного продукта будет продолжено и ориентировано, в основном, на Германию и страны Скандинавии. При этом он не исключил, что в этом направлении «возможны и какие-то

коллаборации с польским Гданьском».

Стоит напомнить, что, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, доход региона от сферы туризма в первом полугодии 2021 года достиг 6 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года.

«Мы видим очень существенный приток туристов и кратный рост денежного потока. – подчеркнул он. – За первое полугодие только по пластиковым картам оборот составил 4,9 млрд рублей. А если брать еще и наличный оборот, то это будет около 6 млрд».

По словам Алиханова, с учетом перспектив развития туризма в этом году власти Калининградской области запустили региональную программу, в рамках которой компенсируют 80% кредитной ставки для строительства отелей и санаториев. При этом он подчеркнул, что в связи с наплывом туристов область испытывает недостаток не только в объектах размещения, но и в дополнительных точках общепита, строительстве мощностей различных развлекательных комплексов (аквапарков и пр.).

«Мы готовы по этой программе субсидировать, и помогать инвесторам, которые рассматривают строительство парков развлечений и т. д.» - сообщил губернатор Калининградской области.

По данным региональных властей, в настоящее время туристическая отрасль формирует примерно 2% валового регионального продукта в области (9 млрд рублей), а доходы от отрасли растут на 10% в год. По предварительным прогнозам, турпоток в регион в текущем году достигнет уровня 2019 года (1,7 млн туристов) с возможным ростом до 2 млн человек.

/TOURBUS.RU