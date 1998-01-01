В Азербайджане представлено национальное меню «Ковчег Вкуса»

Гастрономический туризм в традициях Slow Food становится все более популярен в Азербайджане

Национальное меню «Ковчег вкуса» было представлено широкой общественности в Азербайджане 20 августа. Меню было подготовлено в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Улучшение цепочки создания стоимости в сельских сообществах региона Большого Кавказа в Азербайджане» (COVCHEG) на основе принципов философии Слоу Фуд - «правильности, чистоты и справедливости», - сообщили нам в Бюро по туризму Азербайджана.

Меню составлено с использованием местных ингредиентов, таких как виноград, рис, орехи и другие продукты, входящие в «Ковчег Вкуса» - международный каталог Слоу Фуд, в котором перечислены продукты, находящиеся на грани исчезновения.

Более того, эти продукты производятся местными сообществами фермеров, которых объединяет Слоу Фуд. Эти производители поддерживают качественный процесс производства, восстанавливают традиционные методы обработки и охраняют местные виды продуктов, а также уникальные регионы и экосистемы.

«Запуск меню «Ковчег вкуса» - еще один важный шаг с целью повышения осведомленности о местных продуктах Азербайджана, которые необходимо вернуть в ежедневное пользование, а также развития более устойчивых и экологически чистых методов производства продуктов питания в стране», - рассказал Флориан Зенгстшмид, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана.

Помимо «Ковчега вкуса»а, в рамках роекта COVCHEG была подготовлена ​​концепция Slow Food Travel (SFT). Цель разработки концепции - совместить путешествие с непосредственным кулинарным опытом, включающим встречи с местными фермерами, пастухами, виноделами, мясниками или пекарями и изучение местных гастрономических традиций.

Учитывая важность местной гастрономии и культурного наследия, финансируемый Евросоюзом проект COVCHEG реализуется Слоу Фуд в сотрудничестве с Бюро по туризму Азербайджана. Этот проект направлен на содействие экономическому возрождению и благополучию сельских сообществ, а также на создание устойчивого источника заработка с особым вниманием к сельскому хозяйству и гастрономическому туризму.

Для получения дополнительной информации о Слоу Фуд в Азербайджане можно посетить веб-сайт Слоу Фуд – COVCHEG.