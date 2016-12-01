Mouzenidis Travel Greece вновь продлевает приостановку работы — теперь до 31 октября

На днях латвийский и белорусский партнеры греческого турхолдинга сообщили о ликвидации своих предприятий

Принимающая компания российского туроператора «Музенидис Трэвел» в Греции Mouzenidis Travel Greece продлила приостановку обслуживания туристов в республике до 31 октября.

«Мы находимся в затруднительном положении и вынуждены объявить, что проблемы, которые побудили нашу компанию Mouzenidis Travel Greece временно приостановить выполнение своих обязательств, еще не решены. Исходя из этого, мы продляем приостановку обслуживания на период с 1 сентября до 31 октября 2021 года», — говорится в копии письма партнерам компании».

Как отмечается в документе, бронирования с датами прибытия с 1 сентября по 31 октября автоматически отменены. «Мы делаем все возможное для возобновления нормальной работы, но сроки ее восстановления пока не можем назвать», — говорится в письме.

Напомним, что 17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Своим партнерам-турагентам в России туроператор предложил перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Как сообщал ранее «Коммерсант», из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Средства за эти поездки российские компании перевели принимающему туроператору за обслуживание туристов в Греции и не могут их вернуть.

Также на днях стало известно, что в отношении латвийского отделения компании - Mouzenidis Travel-Riga начата процедура банкротства. 13 августа Рижский городской суд открыл производство по делу о несостоятельности, заявления от кредиторов будут приниматься до 16 сентября

В свою очередь белорусский партнер турхолдинга на минувшей неделе сообщил: «Информируем вас о том, что 10 августа 2021 года учредителем ООО “Музенидис Трэвел” было принято решение о вступлении в процесс ликвидации предприятия в Беларуси. Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации».

В свою очередь директор украинской фирмы «Музенидис Трэвел Украина» Альберт Ованесов заявил в СМИ, что «обратился в суд города Салоники, с иском по имущественным требованиям к Mouzenidis Travel Greece».

Что же касается российского «Музенидиса», то последняя информация о нем относится к концу июля, когда на сайте Федерального агентства по туризму была опубликована информация о том, что «В Ростуризме прошла встреча представителей ведомства с российским офисом «Музенидис Трэвел», в ходе которой представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами.

Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса «Музенидис Трэвел» и предпринимает для этого все необходимые действия. Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации».

/TOURBUS.RU