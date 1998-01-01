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До осенней серии Workshop «Турбизнес» - меньше месяца!

В этом году традиционное осеннее профессиональное роуд-шоу пройдет в трех десятках городов России и стран СНГ

До осенней серии Workshop «Турбизнес» остаётся меньше месяца. 46-й сезон традиционных workshop на этот раз пройдет более чем в 30-ти городах России и стран СНГ в течение двух месяцев, начавшись уже 14 сентября в Вологде.

Мероприятия осеннего роуд-шоу запланированы на этот раз в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах, Республике Беларусь, Казахстане, Армении и Азербайджане.

В этом году Workshop «Турбизнес» впервые состоится в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, где до сих пор подобные мероприятия не проводились. Кроме того, деловой workshop вернется в города, в которых он давно не проходил - в Курган, Вологду, Брянск, Смоленск, Калугу.

Подробный календарь предстоящего роуд-шоу.

Среди участников осенних деловых мероприятий, как всегда — ведущие туроператоры, представительства по туризма, гостиничные и траснпортные компании. В том числе, участие примут ведущие туроператоры PEGAS Touristik, «Аэротур», «Арт-Тревел», «Профкурорт», «Роза хутор», «Румб», «Ривьера», «СКО Росюгкурорт», «Туртранс-Вояж», турхолдинг «Родина», представительства по туризму Саксонии, Чехии и Польши, гостиничные сети и отели «Балчуг», «Альфа Измайлово», «Бета Измайлово», Sirius Hotel Сочи, Cosmos Sochi Hotel, Maxima Hotels и др.

В рамках workshop планируется провести более 250 мастер-классов и презентаций.

В этом году заметно вырос интерес к участию в бизнес-завтраках, как эффективной форме представления турпродукта и налаживания бизнес-контактов. Практически в каждом городе осенней серии перед началом workshop запланировано проведение бизнес-завтрака с участием туроператоров и офисов по туризму.

Как отмечают организаторы профессионального роуд-шоу, со времени проведения весенней серии в марте -апреле туристический рынок значительно изменился и восстановился - продолжает успешно развиваться внутренний туризм, открыты для наших туристов Турция, Египет, Болгария, Греция, Хорватия, Венгрия, Доминикана, Мексика, вскоре ожидается и открытие Таиланда. Все эти направления — как открытые, так и открывающиеся — будут широко представлены на мероприятиях участников Workshop «Турбизнес» .

Как отмечает руководитель Отдела workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «Понимая, что все наши участники сейчас находятся в непростом финансовом положении, мы постарались максимально дифференцировать возможности участия в наших мероприятиях - можно участвовать очно и заочно, забронировать только рабочее место или дополнить его проведением мастер-классов

Помимо традиционного формата workshop, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:

- Личный кабинет участника воркшопа (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени)

- Личный кабинет посетителей воркшопа (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop)».