Новости Юные тиктокеры будут продвигать молодежный туризм в России В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий», организованного Ростуризмом и Комитетом по туризму Москвы

В Москве конгресс-зале в центре «Космонавтики и авиации» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей Всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий», организованного Комитетом по туризму Москвы, Ростуризмом, ГК «Просвещение» и ОАО «РЖД», - сообщает наш специальный корреспондент. В конкурсе, проводившемся с 9 марта по 31 мая, приняли участие более 25 тысяч школьников из 50 регионов России, которые присылали на платформу TikTok короткие видеорассказы о любимых местах своего города - архитектурных объектах, парках, музеях, технопарках, высокотехнологичных производствах и др. Предварительно участникам были предложены 6 обучающих видеопрограмм. Общее количество присланных просмотров по хештегу #cтранаоткрытий достигло почти 300 млн. Состязание проходило в 10 номинациях, самыми популярными из которых стали «Урбанистика» и «Россия глазами детей». Отбор роликов проводился жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие популярные блогеры, режиссёры, фотографы, представители делового, культурного и властей. «Интереснее всего было наблюдать за тем, как по-своему каждый из участников воспринимал свои родные места, поэтому в известной мере победителями являются все участники конкурса», - сказал председатель жюри, креативный директор проектного офиса Комитета по развитию туризма и гостеприимства Москвы Сергей Мешалкин. «Каждый из участников на доступном для сверстников языке и в популярном формате представил свой регион как уникальное место, которое обязательно нужно посетить — заявила заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова. - Главным для нас было привлечение ребят к теме туризма и путешествий по стране и именно глазами детей мы по-новому узнали о Москве, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Ставрополье, Краснодарском крае, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях и других регионах». «Особенно удивило то, как молодые видят Москву: оказывается, для школьников столица – это не только классические достопримечательности. Но и научные музеи - Политех, Центр авиации и космонавтики, павильон "Нефть", тематические парковые территории такие, как Зарядье и ВДНХ, а также уникальная транспортная система», — заметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева. «Детский образовательный туризм принадлежит к перспективным направлениям развития отрасли. Организация экскурсий для подрастающего поколения и разработка детских туристических программ — важная составляющая как школьного образования в целом, так и воспитания в детях уважительного отношения к культурно-историческим ценностям России», — считает заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. В числе победителей - Софья Белышева из Владимира, в номинации «Урбанистика»- она представила видеоролик о главных достопримечательностях одного из главных центров Золотого кольца России, Кирилл Пушкин из Когалыма, показавший в номинации «Россия глазами детей» видеоролик о туристическом потенциале города, в котором ест, с одной стороны, родовые угодья, гаселённые коренные народы Севера, а с другой - аквапарк, оранжерея и океанариум. Особенно интересной для жюри и зрителей оказалась работа Дарьи Саковской из поселка Лучегорск Приморского края (номинация «Энергетика»), которая сняла свой видеоролик на самой большой тепловой электростанции Дальнего Востока - Приморской ГРЭС. В качестве призов школьники получили от спонсоров необходимые для видеосъёмки гаджеты и материалы. Кроме того, cто школьников в сопровождении известных блогеров и опытных гидов отправились в путешествие по стране по маршруту Москва — Киров - Нижний Новгород - Казань - Самара в уникальном детском поезде РЖД. /TOURBUS.RU

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